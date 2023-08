Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, la vostra fortuna è al top in questo fine settimana, quindi state con gli occhi bene aperti perchè le opportunità che potrebbero capitarvi sono davvero tante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra compatibilità con gli altri non sarà al massimo in questo fine settimana. Potrebbero nascere frequenti malintesi e incomprensioni.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra vita sta vivendo fasi altalenanti in cui le gioie si stanno alternando a momenti di scoramento. Le opportunità che vi stanno capitando sono davvero ghiotte, spetterà a voi saperle sfruttare a dovere.

Cancro



Cari Cancro, ultimamente la vostra emotività sta diventando un’arma a doppio taglio che vi sta impedendo di raggiungere alcuni traguardi. Forse dovreste cercare di riflettere di più…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 agosto 2023), la vostra compatbilità con gli altri è al top in questa fase. Riuscite facilmente a persuadere gli altri sulla bontà delle vostre ragioni e riuscite a conquistare gli altri con la vostra eloquenza.

Vergine

Cari Vergine, dal punto di vista professionale ci saranno alcune sfide da affrontare che presentano molte insidie. Cercate di mantenere alta la guardia.

Bilancia

Cari Bilancia, dal punto di vista affettivo state vivendo una fase di grande stabilità, ma dal punto di vista professionale saranno tante le insidie dalle quali dovrete difendervi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo la fortuna non sembra sorridervi affatto. Questa fase un po’ destabilizzante sta mettendo a dura prova il vostro equilibrio interiore. Cercate di non farvi sopraffare dall’ansia

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra creatività è al top in questo momento e vi metterà in condizione di raggiungere dei bei risultati a livello professionale.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, anche se qualche ostacolo potrebbe minare il vostro percorso, in questo momento avete un grande coraggio e nulla vi spaventa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 agosto 2023), permane ancora questa fase di incertezza soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Non tutto sta girando per il verso giusto. Forse vi servirebbe un po’ più di sincerità nel rapporto con il partner.

Pesci

Cari Pesci, queste stelle un po’ contraddittore potrebbero portare un po’ di scompensi a livello finanziario.