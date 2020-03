Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 marzo 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, il vostro cielo non è ancora sereno, ma sicuramente più luminoso dei giorni scorsi. E’ il periodo dell’anno più splendente in realtà per voi, dato che state festeggiando il vostro compleanno. Eliminate tutte le nuvole, mettete impegno e coraggio nell’essere di buonumore.

Toro

Cari Toro, in questo mese dovrete essere prudenti e spendere tutte le vostre energie con morigeratezza. Avete riconquistato alcune certezze a livello sentimentale, mentre il lavoro è un capitolo ancora tutto in via di stabilizzazione. Fate un passo alla volta verso il vostro successo.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi prevede una bella giornata, di recupero soprattutto. Una giornata in cui apprezzare alcuni vostri progressi a livello sentimentale e professionale. Continuate a camminare su questo sentiero, perché vi sta portando nella direzione giusta.

Cancro

Cari amici del Cancro, siete ricchi di stimoli giusti, ma non sapete esprimerli perché la persona che vi sta accanto riempie le vostre giornate di frustrazioni e, alla fine, vi concentrate su quelle. C’è qualcosa, o qualcuno, che sta appesantendo la vostra esistenza. Pensate bene a chi o a cosa può essere e spiccate il volo dopo esservi liberati di ogni peso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi sarà una giornata nella quale vi sembrerà di scoppiare. Sarete colmi: di lavoro, di cose a cui pensare, di richieste del partner a cui far fronte. Dunque fermatevi un minuto e fate il punto della situazione: racimolate tutta la vostra pazienza, distribuite i carichi e arrivate a fine giornata.

Vergine

Cari Vergine, non siete molto allegri, ma non avete altre opzioni se non quella di affrontare la giornata con un bel sorriso stampato in faccia. E’ davvero importante che chiudiate la settimana portando a termine un impegno, quindi schivate i nervosismi e andate ad incontrare la vostra miglior stella.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente è in arrivo del rinnovamento, dell’aria fresca da respirare, per voi che vi siete bloccati in una condizione di apatia. Avete visto non andare molto bene alcune vostre imprese nell’ultimo periodo, professionali o sentimentali, ma non è il momento di buttarsi giù. Ricominciate da capo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko è meglio che non compiate passi falsi in questi giorni. Non sapete bene ancora che direzione far prendere alla vostra vita futura, quindi rimanete esattamente dove siete e prendetevi tutto il tempo che vi serve per riflettere. Recuperate la vostra armonia.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete i peggiori nemici di voi stessi in questo periodo della vostra vita. Avete davanti alcune belle possibilità, ma non avete abbastanza forza e convinzione per intraprendere nessuna di queste strade. Siete in tilt, ma ne uscirete presto.

Capricorno

Cari Capricorno, avete davanti a voi il campo che avete coltivato per tutto questo tempo, un campo che sta per cominciare a dare i suoi frutti. Nel raccoglierli fate attenzione: lasciatene qualcuno anche per tempi più bui, in cui vi sentirete meno sicuri di voi stessi di oggi.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko la giornata è fortunata. I vostri sogni hanno belle chance di essere realizzati presto, quindi cercate di schivare le onde negative che vi manda Urano e di andare dritti verso i vostri obiettivi.

Pesci

Cari amici dei Pesci, anche se la testa vi porta a sognare e fantasticare, cercate di rimanere con i piedi ancorati a terra. Dovete ancora consolidare alcune vostre conquiste, quindi mettetevi a lavoro per poi godervi un fine settimana di quiete.

