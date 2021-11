Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, sentite il bisogno di libertà, di fare qualcosa di diverso dal solito, magari un po’ selvaggio, originale. Potete iniziare con la vita privata o con il lavoro, le stelle sono ottime per entrambi i settori.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il lavoro non manca, gli impegni aumentano ma non c’è ancora la soddisfazione che vi rende felici, quando sembra che siate arrivati al punto, qualcosa si mette di mezzo. Luna ultimo quarto in Vergine è un po’ noiosa per la vita di relazione, ma consente ottima concentrazione, insieme a Urano mette le basi per il successo.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di respingere gli attacchi di panico che può provocare Luna ultimo quarto in Vergine, la più difficile delle fasi. Due giorni non tranquilli neanche per la famiglia, ma le vostre insoddisfazioni sono esagerate come le reazioni nel matrimonio, collaborazioni. Luna e altri corpi celesti in opposizione agitano soprattutto questi primi due giorni, mentre domenica Marte ravviverà il transito in Scorpione, campo del lavoro, insieme a Mercurio.

Cancro



Cari Cancro, quando la Luna è positiva, amica e disponibile, voi vi sentite sempre motivati e sicuri di voi stessi. Nel vostro cielo attuale avete il campo della vita pratica illuminato dal Sole e Mercurio, Marte forte in Scorpione, seguito da Giove in Acquario, Urano in Toro. In giorni come questi persino Saturno ammutolisce e cede il passo alla dea fortuna.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 novembre 2021), il momento è valido per i giovani del segno, pure per il futuro professionale. Possiamo parlare di ricchezza perché questo significano Mercurio e Sole nel punto della fortuna, tuttavia le occasioni che si presentano richiedono velocità di esecuzione. Marte in guerra fino al 12 in Scorpione, per non ricordare Urano-Toro, l’attenzione si sposta sulla famiglia.

Vergine

Cari Vergine, Luna ultimo quarto chiude il vostro novembre ed aprirà dicembre, Mercurio spera che abbiate definito già lavoro e affari per il prossimo periodo. Il vostro punto forte è la comunicazione, tuttavia dovete aggiornarvi bene per poter conquistare gli altri con le vostre idee. Famiglia e amore? Ora non si può aver pace.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna senza luce nasconde spesso qualche nemico, professionale e non solo, bisogna stare più attenti per un giorno o due. Agendo con circospezione si vince. I soldi che aspettate arriveranno. La riva dell’amore non è lontana, ma voi sembrate distanti. Salutate come si deve l’ingresso di Luna, domenica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo sembra un grande cantiere dove è in costruzione un importante palazzo professionale. Un forte segnale di miglioramento arriverà giovedì con Luna nel segno, che insieme a Marte darà luce al vostro dicembre, specie per la vita sociale e gli affari. Felicità in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, domani e domenica state attenti a chi vi propone affari di un certo peso, spesso queste proposte si rivelano bolle di sapone. Riservate più tempo alla famiglia, ai figli, ai bisogni personali, non ultimo qualche esercizio spirituale. A partire da lunedì, sarete di nuovo in forma.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una potente Luna in Vergine segue i vostri affari professionali e domestici, stimolante l’aspetto con Plutone nel vostro segno, significa che sarete convincenti nelle proposte e soprattutto nelle richieste. Avete in programma iniziative così importanti e ambiziose che non potete realizzare tutto da soli…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 novembre 2021), a parte Marte, potete contare sul privilegio di non avere pianeti in aspetto negativo, quindi fate il più possibile. Anche Luna ultimo quarto in Vergine nel vostro caso esercita una formidabile azione sulla mente, soprattutto quando si tratta di trovare mezzi e fonti economiche.

Pesci

Cari Pesci, la Luna ultimo quarto preme anche sul matrimonio, contro Mercurio-Nettuno richiede molta cautela nella salute. Un nuovo successo è in preparazione, ma vi sarà chiaro alla prossima Luna nuova, per questo dovete agire con tatto, diplomazia, in segreto.