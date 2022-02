Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, avete molta autostima. In questa giornata vi servirà più che mai. Siete molto convinti di ciò che state per cominciare, ma crearsi troppe aspettative potrebbe portarvi ad altrettante delusioni. Fate attenzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in queste ore siete molto demotivati e questo non vi aiuta di certo nelle faccende di tutti i giorni. Nel corso della giornata, ritroverete l’energia che vi serve per andare avanti e riuscirete a risolvere alcuni conflitti.

Gemelli

Cari Gemelli, avete una visione molto ottimista del futuro ma questa, a volte, non vi permette di considerare le questioni con la giusta lucidità. Tentate di trovare un equilibrio tra le due cose.

Cancro



Cari Cancro, parlare dei vostri sentimenti non vi si addice, preferite agire e poi, se ce ne è ancora bisogno, parlare. Tuttavia, non tutti apprezzano questo vostro modo di fare. Provate a spiegare il vostro punto di vista e sarete compresi al meglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 febbraio 2022), avete una buona energia positiva ed è arrivato il momento di associarsi con qualcuno che da un po’ vi ronza intorno. State però attenti a come scegliete i vostri soci: conviene scegliere qualcuno che sia caratterizzato dalla vostra stessa intraprendenza.

Vergine

Cari Vergine, avete un buon ottimismo in questi giorni, vi permetterà di risolvere delle questioni future. Sfruttate queste giornate per organizzare al meglio le prossime.

Bilancia

Cari Bilancia, avete l’impressione che qualcuno nella vostra cerchia più ristretta non sia totalmente sincero con voi. Questo vi crea molto disagio, ma forse dovreste solo parlarne per comprendere come stanno i fatti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete convinti che sia tutto apposto, finché gli imprevisti non vi si presentano davanti. Non siete bravi a gestirli e questo vi crea molti problemi. Tuttavia con una buona organizzazione risolverete questa vostra debolezza.

Sagittario

Cari Sagittario,

siete molto bravi a nascondere i vostri sentimenti. Principalmente lo fate per paura di restare delusi dalle persone che amate o che vi sono molto vicine. Provate a parlarne con chi amate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state vivendo un periodo colmo di ambiguità. Qualche consiglio non guasterebbe. Riuscirete a superare facilmente i problemi che vi si presenteranno, grazie all’amore di chi vi circonda.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 febbraio 2022),

avete bisogno di mantenere dei limiti con le persone che vi circondano. Sentite di dover stare un po’ sulle vostre e fare una sorta di viaggio introspettivo. Attenzione però: allontanare chi amate avrà delle conseguenze.

Pesci

Cari Pesci, avete portato a termine molti compiti complicati e siete riusciti a concentrarvi sulle vostre priorità. Nella giornata di oggi – 25 febbraio 2022 – potreste incontrare qualche difficoltà. Non stressatevi troppo se non riuscirete a finire il vostro lavoro.