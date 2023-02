Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore accumulerete ciò di cui avrete bisogno in seguito. È saggio sapere cosa sarà. È anche una specie di domanda trabocchetto, poiché i vostri bisogni di base rimarranno gli stessi, ma ciò che li soddisfa cambierà nel tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le persone che corrono dicendo che c’è un problema non creano necessariamente un problema… Date un’occhiata voi stessi. Evitate di perdere tempo con problemi inutili o inesistenti.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 24 febbraio – potreste sentirvi come se stesse barcollando in avanti in una sorta di caduta controllata. A livello subconscio sapete esattamente cosa state facendo e vi sorprenderete al momento giusto.

Cancro



Cari Cancro, l’attrazione farà girare i pianeti attorno al sole, l’oceano raggiunge la luna e il cuore di qualcuno ritorna da voi ancora e ancora. Cedete alla naturale attrazione gravitazionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 febbraio 2023), la turbolenza non conosce gli aeroplani. L’aria calda e fredda si mescolano indipendentemente da chi potrebbe volarci attraverso. Per ragioni simili, non prendete sul personale gli stati d’animo degli altri.

Vergine

Cari Vergine, apprezzate la gentilezza e la cercate al lavoro nel mondo, allineandovi con le anime gentili e, quando si presenta l’opportunità, trovando modi per contrastare la durezza del mondo. Avanti così!

Bilancia

Cari Bilancia, potete provare a quadrare i cerchi, ma saranno comunque cerchi… Non c’è niente da combattere, aggiustare o superare. La vostra pace deriva da un’accettazione radicale di ciò che è.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, invece di provare a cambiare il problema, cambiate voi stessi. Magari così facendo il problema si risolverà. Serve solo un po’ di coraggio!

Sagittario

Cari Sagittario, anche se siete avventurosi come loro, la familiarità di una situazione vi andrà bene. Vi dà fiducia e vi aiuta a stabilizzarvi in un senso di controllo su ciò che state pensando e facendo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, durante la giornata di oggi – venerdì 24 febbraio 2023 – affronterete un lavoro difficile da valutare. Tranquilli: tutto andrà bene.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 febbraio 2023), avete aspettato il permesso e ora avete avuto il via libera per fare quello che volevate fare. Nei giorni a venire, procederete con costanza e inizierete a vedere l’effetto a catena delle vostre azioni.

Pesci

Cari Pesci, avete qualcosa in più da dare: calore, denaro, saggezza o aiuto. Poiché potete sollevare gli altri, state attenti a chiunque potrebbe aver bisogno dell’ascensore…