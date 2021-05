Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete questa giornata è la vostra giornata! In arrivo diverse opportunità.

Toro

Amici del Toro siete più carismatici e seducenti del solito grazie alla Luna. Le vostre relazioni oggi andranno alla grande.

Gemelli

Gemelli oggi dedicate la giornata a voi stessi: coccolatevi e fate caso alla bellezza che vi circonda. Ma non dimenticatevi del vostro partner.

Cancro

Amici del Cancro la settimana lavorativa si chiude con buone notizie all’orizzonte. La voglia di viaggi può finalmente tornare a sbizzarrirsi.

Leone

Amici del Leone sono stati mesi duri e pieni di rinunce, ma dando uno sguardo al conto in banca siete felicemente sorpresi. Ricorda: la vita è troppo breve per non essere felici!

Vergine

Vergine, il vostro io e l’autostima sono nettamente cresciuti e vi siete accorti che non c’è niente di meglio di essere se stessi.

Bilancia

Bilancia, questa settimana avete lavorato tanto e vi sentite stanchi. Non temete, il fine settimana vi darà tempo per ricaricare le batterie.

Scorpione

Amici dello Scorpione imparate a fidarvi di più degli altri ed imparate ad ascoltare

Sagittario

Sagittario è un buon momento per concentrarsi sugli affari. Rimanete con i piedi per terra e non trascurate il partner!

Capricorno

Capricorno vi aspetta un weekend di sole e divertimento

Acquario

Oggi avete voglia di riscattarvi, c’è chi tradirà il partner, chi un amico e chi si prenderà la rivincita in famiglia pur di far tornare il bilancio in pari.

Pesci

Cari amici dei Pesci, si chiude la settimana lavorativa ma voi avete ancora qualche impiccio burocratico da sistemare.

