Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, siete molto attivi in questa giornata ma anche arrabbiati. Probabilmente non riuscite a sentirvi sereni e le cose non navigano nella giusta direzione, c’è troppo caos.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se una situazione vi preoccupa, non temete, si risolverà in giornata. Davanti a delle dichiarazioni verranno fuori degli stupori, proverete emozioni diverse. A volte contraddittorie.

Gemelli

Cari Gemelli, non state attraversando una fase positiva, ma troverete dentro di voi una forza interiore e la speranza che il destino possa aiutarvi, tanto da farvi sentire meglio.



Cancro

Cari Cancro, sin dalla sveglia sarete insofferenti, ve la prendete con tutti quelli che vi guardano o vi parlano negandovi la ragione. Alzerete la voce senza timori e svelerete delle crude verità per farvi rispettare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 ottobre 2023), potrebbe essere la giornata dei compromessi forzati, giusto per evitare conflitti. Potreste dover sopportare una persona noiosa.

Vergine

Cari Vergine, non riuscite a trovare un po’ di serenità e di pace. State facendo buon viso a cattivo gioco, ma non è nella vostra indole farlo, infatti basterà poco a farvi scoppiare e ad innervosirvi.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete raccogliere tutte le forze che vi sono rimaste per affrontare eventuali imprevisti e cambiamenti. Qualcuno di voi dovrà prendere una decisione importante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stranezze vi lasceranno, ma le rabbie degli altri vi disturberanno, è facile che possiate scoppiare.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di essere meno agitati, non fissatevi su alcune situazioni all’apparenza complicate ma che possono essere risolte facilmente. Sarà facile vedervi alterati o scattare per qualcosa o qualcuno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualcuno vuole farvi cadere in errore, ma se ascoltate la vostra voce interiore non cadrete nella trappola. Riuscirete a distinguere la bugia dalla verità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 ottobre 2023), ci sono dei dubbi sul percorso da intraprendere e c’è chi scoprirà la difficoltà di avere libertà d’azione. Si presenteranno poi, una serie di situazioni imbarazzanti.

Pesci

Cari Pesci, non dovete consentire a nessuno di cucirvi la bocca in questa giornata, avete libertà di pensiero e di azione. Una volta risolto il problema vi dedicherete alla programmazione.