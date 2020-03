Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, Marte è il pianeta che governa il vostro e non è mai stato così importante come in questa primavera che parte da oggi. Tra dieci giorni Marte entra in Acquario e, preceduto da Saturno, vi servirà un bel regalo di compleanno.

Toro

Cari Toro, parte la primavera, avete bisogno di maggiore concentrazione su voi stessi, la Luna non è delle migliori, state analizzando tutto il vostro percorso degli ultimi 12 mesi, a fatica potete affermare con lucidità cosa vi è piaciuto e cosa no, a lungo andare imparerete a distinguere cosa è importante. Se non lo fate da soli, ci penserà Saturno per voi, tra due giorni passa in Acquario e ci rimarrà per qualche mese.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede arrivare l’equinozio di primavera, il che significa Sole in Ariete, un transito che stimola e protegge il vostro segno sempre aperto alle novità. La Luna in Acquario è un simbolo della nuova frontiera da attraversare sia nella vita pubblica che privata. Mercurio insiste con le ostilità, qualcuno potrebbe remarvi contro e rompere il vostro già precario equilibrio.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi secondo Branko vi vede in crisi esistenziale, sarà colpa della primavera, ma non riuscite più a riconoscervi, figurarsi captare le intenzioni degli altri. L’importante è affrontare la giornata con il piede giusto, non affaticate troppo il fisico. Questa primavera ha in serbo per voi tante sorprese che vi arricchiranno nella morale, la Luna bellissima si unisce a Saturno che arriva in Acquario.

Leone

Cari Leone, siete governati dal Sole e la sua energia influisce su tutto ciò che fate, quest’oggi partirete molto motivati e più determinati che mai, sarà il venerdì. Non lasciatevi trascinare troppo dall’ottimismo, questa primavera nasconde anche delle insidie. La Luna in Acquario gela alcuni rapporti stretti, vento di burrasca nel matrimonio.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko il lavoro è la vostra salvezza, lo sanno anche le stelle. Mercurio cerca di unirvi a persone che non fanno al caso vostro, vi mette in bocca parole cattive, che è meglio non proferire. La Luna in Acquario apre questa primavera, da dopodomani arriva anche Saturno. La fortuna è dalla vostra parte.

Bilancia

Cari Bilancia, come canta Branko “Maledetta primavera” da quel lontano Sanremo, anche voi come tutte le persone della Bilancia vi state preparando a una bella, intensa e appassionata primavera. Siete ottimisti quest’oggi e iniziate con una Luna in Acquario, Venere in aspetto ideale per l’amore. I nuovi transiti faranno bene alla vostra salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko l’oroscopo di quest’oggi vede questa stagione in sintonia con il vostro segno, almeno nel primo mese dell’Ariete. Questa è la stagione della rinascita, del rinnovamento, come una fenice che rinasce dalle proprie ceneri. Non vi sentite proprio così in questo periodo? Per voi oggi cambiare pagina sarà complicato, l’equinozio con la Luna in Acquario vede contro Venere e Urano. Cosa ne sarà di questa primavera?

Sagittario

Cari Sagittario, questa primavera con il Sole in Ariete apre con tanti buoni auspici, cercano di parlare con Luna in Acquario, magari fare pace. Mercurio in Pesci resta il nemico più grande, in aprile arriva Venere in opposizione e ci rimarrà a lungo, mettete tutto in ordine per regalare un po’ d’armonia in famiglia.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede combattuti, non vi piace molto l’equinozio di primavera, ma l’inizio di questa nuova stagione non è poi così male. Il weekend è illuminato da una Luna positiva che risplende sul campo professionale. Giove resta nel vostro segno con Plutone.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko state attraversando una crisi sentimentale, vedete tutto uguale e non distinguete più il bene dal male. Secondo Venere, è giunto il momento di rinnovare un po’ la vita di coppia, aggiungere un po’ di pepe alla vostra relazione. Non dovrebbe risultarvi tanto complicato, sapete essere molto creativi quando volete.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede le stelle innamorate di voi e non lo nascondono, siete il segno per eccellenza con l’inizio della primavera, avete soltanto un pianeta negativo nel vostro cielo. La prima luna della stagione arriva da domai in Pesci, organizzate qualcosa di speciale.

