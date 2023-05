Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sarete attratti da coloro che stanno raggiungendo i risultati a cui aspirate. La compagnia di persone che la pensano allo stesso modo e disciplinate vi manterrà sincronizzati e renderà più facile mantenere la concentrazione e la guida.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in arrivo divertenti sfide intellettuali e concetti rivoluzionari per avvolgere la testa. Questi sono più facilmente comprensibili quando li scomponete. Cercate assistenza. Parlatene con amici e mentori.

Gemelli

Cari Gemelli, alcuni direbbero addirittura che state intimidendo. Un socio potrebbe avere le nocche bianche perché deve riferire a voi. Cercate di mettere le persone a proprio agio.

Cancro



Cari Cancro, una situazione difficile del passato vi è cresciuta e vi ha rafforzato. Sapendo questo, potreste anche presumere che, col tempo, il vostro attuale dilemma sarà annoverato tra le vostre benedizioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 maggio 2023), suggerimenti ambientali vi riporteranno a un ricordo preferito. Le esperienze positive, i sentimenti e le associazioni che avete con un’altra persona fanno parte dell’attrazione.

Vergine

Cari Vergine, accettate il riconoscimento che vi portano i vostri successi. Forse il vostro ego non ne ha bisogno e nemmeno voi volete l’attenzione, ma se non vi prendete il merito di quello che avete fatto, lo farà qualcun altro.

Bilancia

Cari Bilancia, non è compito vostro prendervi cura di tutte le persone sole del mondo, ma se potete aiutare qualcuno a sentirsi un po’ più in contatto con gli altri, sarà un piacere farlo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste pentirvi di aver offerto consigli, soprattutto se non vi è stato chiesto. Ma non vi pentirete mai di non averlo offerto. Serve moderazione, gentilezza e un buon senso dei limiti.

Sagittario

Cari Sagittario, alcune situazioni sono come le sabbie mobili. Il trucco è guardare il vostro passo, testare le cose prima di andare avanti e se fate un passo falso, non lottare all’infinito.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, poiché siete poliedrici, potrete essere sorpresi da parti di voi stessi che non conoscete. Le questioni di cuore vi spingeranno a comportarvi in modo imprevedibile.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 maggio 2023), un modo per far sentire le persone estremamente desiderate nel vostro mondo è dirglielo. Sarete ravvivati dalla risposta, quindi lasciate che le vostre parole risuonino.

Pesci

Cari Pesci, possibili incontri casuali più significativi del solito. Tuttavia, anche se sei uno scettico, l’incidente del destino di oggi è senza dubbio straordinario.