Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 marzo 2020:

Ariete

Ariete, la Luna in questo periodo influenza ogni aspetto del vostro agire e vi accompagna, soprattutto se state vivendo situazioni inedite alle quali dovete ancora abituarvi. Cercate di cambiare anche voi le cose, pur sapendo che non tutto potrà andare per il meglio sin da subito. Aprile sarà un mese decisamente migliore.

Toro

Amici del Toro, la Luna in opposizione allo Scorpione e a Venere crea qualche incidente e sorprese non necessariamente gradite. Se potete uscite un po’ da casa, mantenendo sempre le distanze di sicurezza attuali. Se siete in coppia, fatevi coccolare dalle braccia dell’amore. Chi è single potrebbe star bene così senza andare alla ricerca dell’anima gemella.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi ricorda che la Luna in Scorpione fornisce ottime idee per superare gli ostacoli che possono presentarsi in campo pratico. Possono infatti esserci tensioni con i vostri collaboratori. Siete per natura ottimisti, dimostrate che migliorate con il passare del tempo.

Cancro

Cancro, la maschera che più si addice è quella di Pierrot. Questa lacrimuccia spunta sul vostro viso pallido, con la Luna che però lo illumina e porta soprattutto grandi novità a livello sentimentale. In particolare sarete pieni di erotismo e voglia di conquistare le persone che vi piacciono. Il vostro fascino è irresistibile.

Leone

Leone, sembrano irraggiungibili oggi l’amore e la passione per il vostro segno secondo l’oroscopo di Branko. Venere dice che non le raggiungerete subito, per cui abbiate pazienza. Verranno tempi migliori, ma nel frattempo non agitatevi inutilmente. D’altronde finora così facendo di errori ne avete compiuti parecchi.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di osservare le mosse degli altri e di apprenderne i loro segreti. Se vedete cose che non vanno o che addirittura sono contrarie alla legge, reagite e fatelo presente. Non pensate quindi solo a voi stessi ma un po’ a tutta la società.

Bilancia

Bilancia, questa Venere è molto sensuale. La Luna in Scorpione porterà soldi e novità positive a livello economico. Dovrete però essere bravi a scoprirli da solo, anche a costo di faticare un po’, perché si tratterà di tesori nascosti.

Scorpione

Scorpione, scavate sotto questa Luna e datevi da fare, dimostrando che siete un tantino più in alto rispetto agli altri. A volte infatti faticate a dimostrare tutto il vostro talento e le vostre capacità, mentre dovreste credere un po’ più in voi stessi.

Sagittario

Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko siete osservati perennemente e mai criticati. Siete infatti degli attori nati, per cui con la vostra simpatia riuscite a conquistare tutto e tutti. Il vostro fascino vero infatti consiste proprio in questo ed è irresistibile. Nei prossimi giorni attenzione a qualche problema soprattutto a livello professionale.

Capricorno

Cari Capricorno, libertà nelle iniziative personali, anche se in questa fase potrebbero essere bloccati da situazioni indipendenti dalla vostra volontà. Avete un po’ di voglia di litigare, voi cercate di mantenere la calma. Avete infatti un ottimo quadro astrale, per cui non rovinate tutto inutilmente. Se avete un obiettivo, anche in amore, voi volete agire solo quando siete certi di poterlo ottenere.

Acquario

Amici dell’Acquario, ci sono troppe cose che non vanno e non vi piacciono sul lavoro, ma voi cercate di non lasciarvi infastidire. Mantenete la calma ed attendete lunedì se dovete dire qualcosa di importante o togliervi qualche sassolino. Oggi infatti la Luna non è positiva e potrebbe causare qualche problema a livello di salute, per cui cercate di stare fermi e non fare danni.

Pesci

Pesci, secondo l’oroscopo di Branko ci sono tante stelle positive nel periodo del vostro compleanno. La Luna in Scorpione è davvero ottima per voi: bene l’amore, avete dei sogni che con questo cielo potrebbero finalmente concretizzarsi. Cercate di mettere a frutto tutto il vostro talento non solo per voi ma anche per il bene comune.

