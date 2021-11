Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’aspetto del giorno è Luna che si congiunge a Nettuno-Pesci, richiama l’attenzione di tutti i segni sulla salute. Avete bisogno di sentire affetto e sintonia intorno, la presenza della persona amata. Potete vivere un weekend d’amore e passione, ma ricordate che Venere esige presenza costante nell’ambiente dove dovrebbe sbocciare un nuovo successo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo autunno intenso riuscirete alla fine a spazzare via i malintesi, i sospetti e le gelosie, emersi nel corso delle ultime settimane. Avete superato le tre fasi più importanti, ora vi attende solo la Luna piena nel vostro segno il prossimo venerdì.

Gemelli

Cari Gemelli, avete fatto già tanto quest’autunno e ancora molto farete prima del 29 dicembre, non entrate in crisi per una Luna instabile insieme a Nettuno in Pesci. Voi siete bravi con numeri e parole, ma per fare affari meglio aspettare la giornata di lunedì. Stretto legame con la medicina, cure e terapie sono consigliate.

Cancro



Cari Cancro, la Luna passa in Pesci, segno che incide sui vostri rapporti con il lontano, incontri durante i viaggi, soste in luoghi vicino a corsi d’acqua. Venere fa pensare che c’è una momentanea assenza del coniuge o della persona cara, Nettuno canta felice Mamma mia! Marte strepitoso, sensuale come non l’avete mai visto e provato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 novembre 2021), torna positiva Luna in Pesci, ma bisogna mantenere un atteggiamento di cautela, perché manca la quarta fase lunare dello Scorpione, Luna piena in Toro, venerdì 19 novembre. Ancora una settimana di stress, senza certezze in campo pratico, attività professionale, lavoro, affari.

Vergine

Cari Vergine, la Luna oggi entra in Pesci, la prossima settimana sarà in Gemelli non è detto che l’evento sia negativo, anche se è molto curioso, ma probabilmente voi avete sempre qualcosa che va o che non va, tra venerdì e domenica. Ecco perché Mercurio consiglia un viaggio, una breve gita…

Bilancia

Cari Bilancia, osate di più nel lavoro. Dedicatevi all’attività con la consapevolezza che siete in grado di dare molto, ma dovete anche pretendere compenso adeguato. E qui sorge un problema. Luna è ottima in Pesci, campo del lavoro, ma congiunta al sognante Nettuno diventa idealista, filantropa, caritatevole.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le forze cosmiche più importanti incidono anche con una certa violenza sul vostro segno e influenzano tutte le vostre scelte. Le famose prove a cui vi espone Saturno con Giove, Marte con Urano, Nettuno con Plutonesono sono arrivate al momento giusto. Sia che abbiate trenta anni come sessanta, la vita va cambiata.

Sagittario

Cari Sagittario, salute indebolita dalla Luna per 3 giorni in Pesci congiunta a Nettuno, ma tocca l’intero zodiaco. Vivete sul reddito lasciato dal lungo transito positivo di Mercurio-Bilancia, approfondite le nuove questioni arrivate in settimana con primo quarto, non createvi problemi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle credono in voi. Se c’è un obiettivo che vi sta particolarmente a cuore, sarà raggiunto. Troverete una persona che saprà amarvi come desiderate. Se preferite, piacevoli avventure non mancano. L’effetto del transito potrebbe farvi sentire sonnolenti, ma nel caso di terapie gli effetti sono buoni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 novembre 2021), Giove nel segno è il portabandiera di un futuro promettente anche economico-finanziario, ritardi e problemi attuali sono per Marte pessimo in Scorpione. Abbiate cura del fisico, è meno agile di quanto crediate. Appena arriva un po’ di vento vi piegate come una canna…

Pesci

Cari Pesci, questa mattina ripartite con le finanze, ma dovete fare le cose seriamente e puntare in alto. Sistemate con 2 parole, 3 al massimo, avversari nel vostro ambiente. Con le soddisfazioni ottenute, in serata, l’amore si perderà in un abbraccio passionale da record.