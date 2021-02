Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 febbraio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, dopo un periodo complesso, avete ritrovato la voglia di amare e fare bene. Soprattutto volete vincere e togliervi belle soddisfazioni in campo lavorativo. L’impegno da parte vostra è sempre stato massimo, ma gli ostacoli non sono mancati. Adesso invece potete reagire e costruire qualcosa di importante. Avete tante frecce al vostro arco.

Toro

Amici del Toro, in amore ci vuole prudenza. Cercate di non esagerare e di non dire qualche parola di troppo che potrebbe far arrabbiare il partner. Finireste per pentirvene. Va bene essere gelosi, ma non eccedete nella possessività morbosa. Dovete anche rispettare le esigenze degli altri. Fidatevi di più.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko un vostro difetto è che vorreste tutto e subito, ma purtroppo non sempre può essere così. Accettate qualche disguido o intoppo e reagite con filosofia. Avete tanta voglia di raggiungere gli obiettivi che vi siete stabiliti, ma non bisogna avere fretta. Agite meno d’istinto e più con la ragione.

Cancro

Amici del Cancro, la Luna che va verso i Pesci vi rende particolarmente dolci e sensibili. Uno stato d’animo che il vostro partner non potrà non notare con piacere. Anche la passione sarà al massimo, per cui preparatevi a fare scintille sotto le coperte. Se siete single, avrete tante prede da conquistare, già da stasera.

Leone

Amici del Leone, avete un quadro astrale complesso e confusionario, e questo si ripercuote sulla vostra stabilità e serenità emotiva. Tanto caos quindi sia sul lavoro che in amore. Rischiate di perdere il focus e non capire bene dove state andando. Non ponetevi in questa fase obiettivi troppo difficili, anche se per degli ambiziosi come voi è dura. Il consiglio è di fare un passo alla volta.

Vergine

Amici della Vergine, un ottimismo straordinario vi renderà gioiosi e carichi, con tanta voglia di fare bene in ogni campo. Così conquisterete tutti, dai colleghi sul lavoro al partner. Avete mille impegni, ma con un quadro astrale così favorevole affronterete tutto al meglio e con il giusto slancio. Serata all’insegna della passione e dell’eros, sia se siete in coppia sia per i single.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dopo un periodo positivo in amore, adesso è il momento di concentrarsi sugli affari. Sul fronte lavorativo infatti potrete ottenere nuovi incarichi e opportunità professionali e quindi di guadagno. Prima di accettare valutate con calma pro e contro.

Scorpione

Cari Scorpione, vivete un periodo di grande crisi in amore. I litigi con il partner son all’ordine del giorno e non riuscite a ritrovare serenità. Questo anche perché siete molto orgogliosi e non ammettete errori o responsabilità. A volte fare un passo indietro è segno di maturità, non una sconfitta. Cercate di parlarvi e chiarire una volta per tutte.

Sagittario

Amici del Sagittario, secondo le stelle in questo periodo godete della stima di chi vi circonda. Venite infatti elogiati da collaboratori e superiori: d’altronde la qualità e l’impegno pagano sempre. Gli amici hanno voglia di stare in vostra compagnia e con il partner c’è la giusta intesa e tanta passione. Che volete di più? Avete proprio qualcosa di magnetico. Sfruttatelo bene.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete carichi come non mai, e nessuno può fermarmi. In particolare avete un fiuto speciale per gli affari, e ne potreste chiudere di vantaggiosi, come la compravendita di una casa che tanto desiderate. Sul lavoro date il massimo e presto arriveranno nuove entrate.

Acquario

Amici dell’Acquario, finalmente le vostre finanze stanno migliorando, dopo un periodo di magra che vi aveva messo in difficoltà. Adesso avete meno spese, e quindi il conto in baca può lievitare. Questo però non vuol dire che dovete spendere tutti i vostri risparmi. State sempre attenti. Potreste investire saggiamente una somma.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko avete un buon cuore e tanta voglia di fare bene in ogni settore della vostra vita. Adoperate questa bontà al servizio degli altri: potreste ad esempio fare del volontariato. Dare una mano agli altri vi trasmetterà felicità e serenità, e per gente emotiva come voi è un toccasana per l’anima.

