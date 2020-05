Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’amore è una rosa di maggio appena sbocciata. Siete chiari e positivi, il mese inizia con primo quarto in Leone, una fase che esalta l’amore per tutti, ma siete voi ad averla nel punto giusto del vostro cielo. Tempo di figli, amici, fortuna. Venere e Marte in aspetto positivo baciano anche le questioni economiche, con Mercurio e Saturno.

Toro

Cari Toro, secondo Branko l’antica dea Maja presiede maggio, la vostra stagione zodiacale, le stelle confermano che questo sarà proprio il vostro mese, anche se la partenza appare un po’ fiacca, a causa della Luna in Leone opposta a Marte e Saturno, imponetevi autodisciplina.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna da domani passare in Vergine e richiederà maggiore attenzione alla famiglia e al lavoro, voi rispondete subito. Questo è il mese del trionfo di Venere, regina dell’amore e della fortuna, che vi riserva subito un transito lungo, da aprile ad agosto. Avrete tutti almeno una o due occasioni di incontrare l’amore.

Cancro

Cari Cancro, maggio porta con sé amore con tante rose, è vero che Venere transita fino ad agosto in Gemelli e non è poi così presente nella vita sentimentale, ma Marte in postazione sensuale vi aiuterà a dominare in amore. Nel campo professionale siete protetti da Mercurio e Urano.

Leone

Cari Leone, vi siete svegliati con primo quarto nel segno, le donne belle e gli uomini dolci, desiderosi di essere amati, questa è la magia della Luna di oggi. Tutti potete godere di Venere in GEmelli che fa sembrare meno difficile tutto.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko state preparando il cuore per una forte emozione, un colpo di scena o uno di fulmine non è ben chiaro. Maggio apre con primo quarto in Leone, una fase benaugurante, da domani però entra nel vostro segno, ci aspettiamo molto dalla combo Luna-Giove-Urano-Mercurio.

Bilancia

Cari Bilancia, il fiore del mese è la rosa, associata alla vostra stella Venere, che dall’inizio di aprile splende in un cielo lontano ma amico. un desiderio legittimo è quello di volare, prendere le distanze dopo tanti mesi passati a casa, ancora più forte però è il desiderio spirituale di essere in un’altra condizione esistenziale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko questa luna primo quarto in Leon non può giungere gradita proprio a tutti, molto dipende dal cielo personale, chi di voi ha forti presenze in segni di fuoco potrebbe avere dei vantaggi economici. Siate prudenti perché Marte fino al 13 non ci rassicura. L’opposizione forte del Toro dove sostano Marte e Urano rende l’influsso ancor più stimolante per nuove ricerche.

Sagittario

Cari Sagittario, vaghe le stelle dell’amore, ma voi siete sicuri di ciò che volete e da chi. Oggi avete a disposizione i favori della Luna, che rende gentile l’atmosfera anche in famiglia. Domani sarà in Vergine e tornerà l’attenzione sulle questioni economiche. Ci saranno giorni impegnativi per l’attività.

Capricorno

Cari Capricorno, cominciano subito a ballare le stelle di maggio, un mese che consideriamo uno dei più belli degli ultimi 12 anni, precisamente all’ultimo transito di Giove nel vostro segno. Il pianeta riceve la collaborazione di altri corpi celesti, il 13 sarà in aspetto diretto con Marte in Pesci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko maggio apre con amore, la stessa Luna in Leone per quanto opposta a Marte e Saturno è nel settore della vita di coppia. I nuovi legami sono ben visti dalla Luna. Fino all’11 sarete ostacolati da Mercurio in Toro, non perdete le staffe per ogni cosa, non potete controllare tutto.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko assomigliate nel modo di amare al Sagittario, entrambi avete a che fare con Venere in Gemelli che disturba anche la Vergine. Dovete rendervi conto che esistono delle situazioni professionali, affettive e famigliari che vanno affrontate subito, non potete rimandare, agite prima ancora dell’ingresso di Marte in Pesci che arriva giorno 13.

