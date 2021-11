Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, è arrivato il momento di prendere di petto le difficoltà e di iniziare qualcosa che porti una svolta nella vostra vita. Conquiste in amore, ma attenti alle gelosie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrete avere delle discussioni in famiglia o a lavoro, ma la vostra diplomazia vi aiuterà a superare il tutto brillantemente. Nuovi giochi amorosi in arrivo.

Gemelli

Cari Gemelli, si aprono delle opportunità interessanti per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Attenzione, però, riflettete bene prima di impegnarvi in una relazione stabile: è veramente quello che volete?

Cancro



Cari Cancro, oggi potrete avere ottime opportunità nel campo degli affari. Attenzione al rapporto di coppia: qualcosa potrebbe incrinarsi. Cercate di mantenere la calma o rischiate di rovinare tutto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 novembre 2021), le responsabilità, soprattutto in famiglia, aumentano, ma voi, come al solito, saprete affrontarle brillantemente.

Vergine

Cari Vergine, ancora turbolenze in famiglia: portate pazienza questo momentaccio prima o poi passerà. In amore, invece, le cose vanno a gonfie vele sia per i single che per le coppie.

Bilancia

Cari Bilancia, ottime opportunità in arrivo dal punto di vista professionale. I prossimi giorni saranno decisivi per un nuovo lavoro o un’entrata finanziaria. In amore non potrete invidiare niente a nessuno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lavoro vi ha portato via molte forze ultimamente. Cercate di approfittare del weekend per riposarvi e ricaricare le batterie. E magari iniziate a progettare una breve vacanza in occasione delle festività natalizie.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro successo in ambito professionale inizia a far ingelosire qualcuno. Andate avanti per la vostra strada senza problemi. Giornata bollente dal punto di vista sentimentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, mettete da parte i cattivi pensieri su carriera e lavoro e concentratevi sul vostro benessere e vita privata. Qualche incomprensione con il coniuge, ma tutto si risolve.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 novembre 2021), il lavoro vi assorbe completamente, ma questo vi porta via energie e attenzioni da dedicare alla vostra famiglia. È giunto il momento di trovare un giusto compromesso.

Pesci

Cari Pesci, in campo professionale dopo mesi di duro lavoro sono iniziate ad arrivare le prime soddisfazioni. È solo l’inizio. Ora è arrivato il momento di prendersi le proprie soddisfazioni anche in amore: che sia proprio oggi la giornata giusta?