Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, inizia un vivace via vai astrale, unici disturbi – Marte e Venere in Cancro dal 7 – sono problemi di digestione e dieta: non mangiate agitati con la Luna.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro mese profumato di fiori e ricco di frutti. Siete mai stati a Parma a maggio? È la vostra città, con le sue tenere violette, che parlano d’amore quando vengono regalate. Nelle cose finanziarie non c’è bisogno di correre, aspettate i buoni auspici di Giove.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di guardarvi intorno e alle spalle: il vostro successo potrebbe avere creato nemici per la forte presenza planetaria nel Toro, dove siamo in attesa di Giove, che si unisce a Mercurio e Urano.

Cancro



Cari Cancro, lieti di poter fare previsioni ottimiste per il vostro segno. Da domenica avrete Venere dalla vostra parte! Primo arrivo dell’anno, la stella dell’amore si congiunge subito a Marte, avrà contatti con tutti gli altri pianeti, e tutti ottimi!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 maggio 2023), ci siamo lasciati con Luna ostile, la ritroviamo in Scorpione, al massimo della capacità di disturbare privato e ambiente professionale. Nel plenilunio vi sembrerà di essere leoni in gabbia, ma le stelle più grandi non vi abbandonano.

Vergine

Cari Vergine, quante novità! La calda Luna nel vostro segno si fa ancora più generosa e appassionata (la passione che mancava) quando esplode come Luna Piena in Scorpione, segno sensuale che conoscete bene.

Bilancia

Cari Bilancia, la nota dolente è la famiglia, sottoposta a prove che richiedono la partecipazione di tutti. Saturno, forte presenza nel vostro cielo, fa da scudo anche per le questioni mediche…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna Piena nel vostro segno ha il potere di sconvolgere anche altri segni. Le sensazioni particolari che fa nascere potrebbero non essere sempre realizzabili, ma sono comunque un gradito regalo dell’eros.

Sagittario

Cari Sagittario, dopo il plenilunio, Luna entra nel vostro segno da domani, domenica 7 maggio 2023, quando Venere termina l’aspetto ostile e diventa morbida, romantica, in Cancro.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ricordate questo particolare: la Luna che transita nello Scorpione a voi porta sempre un aumento di desiderio passionale, un certo tipo di amore diventa una pressante necessità, e la dovete soddisfare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 maggio 2023), Luna piena in Scorpione, che governa i rapporti con il lavoro e i dirigenti. Quello dei superiori è un vostro problema da sempre, perché mal sopportate direttive e condizionamenti.

Pesci

Cari Pesci, Saturno cambia la vita: molti di voi avranno già recepito il suo influsso, altri sono in attesa di un segnale. È giusto così, non c’è fretta, lo avrete nel vostro segno fino al 2026… Calma.