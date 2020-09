Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 settembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, preparatevi a salire sul podio dell’amore, grazie a Marte nel segno che vi rende passionali e romantici. Ma attenzione alle idee poco chiare o alla troppa foga, che possono rallentarvi. Sempre per merito di Marte nel segno, la forma fisica è più che discreta. Per gli affari, c’è Mercurio opposto dal 6, tuttavia alcune conoscenze che farai ti torneranno molto utili tra qualche mese. Ricordate: è importante battere il ferro finché è caldo! Rimboccatevi le maniche prima che sia tardi.

Toro

Amici del Toro, prenderete una decisione delicata, che apre nuovi e interessanti varchi nella vostra vita, grazie a un’energia positiva che arriva in vostro soccorso. In amore, fascino e potenzialità romantiche super fino al weekend, ma dal 7 state attenti a non esagerare con il partner. Siete più lucidi ma anche più esigenti sul lavoro e con la famiglia. Dal 6 invece ci vorrà, come al solito, un po’ di impegno in più.

Gemelli

Cari Gemelli, faticate sul lavoro? Colpa di chi non capisce o non vuole capire, ma presto ogni cosa migliorerà, anche in amore, con Venere e Marte nel segno. Vi sentite stanchi? Dal 6 basta vi riaccenderete con nuova energia. Per le questioni di soldi, Branko vi suggerisce di osare da subito dopo il weekend. Amicizie in primo piano, soprattutto quelle che avete ricontattato dopo un allontanamento.

Cancro

Marte vi è ostile, ma Venere è nel segno e quindi in amore rimanete in vetta. Più avanti Giove e Saturno vi faranno capire però che è molto difficile incollare più volte i vasi rotti. Il Sole vi dà la giusta carica a livello fisico, mentre Mercurio invita alla cautela con viaggi e sport dal 6. Dal 7 si complicano lavoro e finanze. È il momento di ricominciare a pensare a come far fruttare i risparmi. Affidatevi a una persona di fiducia e aspettate sereni.

Leone

Amici del Leone, per voi ottime notizie dal 6, con una lucida sinergia che vi lega a tutto e tutti, da non dedicare solo a lavoro e famiglia. In amore scelte emozionanti e razionali, c’è un’atmosfera serena in amore e nella coppia. Per gli affari, dal 6 Mercurio complice ti aiuta con buone idee e opportunità. Troverete i modi e le vie idonee per ottenere ciò che volete: seguite il vostro fiuto e non sbaglierete! Cercate di tenere a bada quell’Urano nel settore del successo che vi rende sgradevoli per gli altri.

Vergine

Settimana ideale in lavoro e affari, ma anche per viaggiare. In amore Venere vi coccola fino al 6, poi si distrae. Nella salute cercate di consigliare a voi stessi come fareste con gli altri. Per i soldi, la fortuna fino al weekend può concretizzarsi nel lavoro, attraverso ottime idee e buoni affari. Ora basta con i pensieri grami: Branko vi suggerisce di guardare avanti e avere coraggio.

Bilancia

Cari Bilancia, nel weekend un po’ di caos in amore, ma è il prezzo da pagare perché qualche piacevole novità entri nella vostra vita. Scacciate i pensieri sgradevoli con il sicuro affetto delle persone che avete vicino. Le attività collegate al tempo libero e alla creatività saranno decisamente interessanti, vivaci e redditizie. Mercurio nel segno suggerisce ai nati tra il 19 e il 22 ottobre di non strafare.

Scorpione

Amici dello Scorpione, vi serve molto autocontrollo. Marte, il vostro pianeta, è confuso da Venere, che vi guarda ostile dal settore del successo. Questo rischia di alimentare antipatie e diffonde intorno a voi critiche e mugugni. Meglio mantenere un profilo basso. Salute niente male, ma dal 7 troppo stressata (e stressante!) in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, da lunedì vi sentirete più belli e già dal 6 avrete anche le idee molto più chiare. Ma fino al 5 occhio a non rischiare al buio. In amore può davvero succedere (quasi) tutto, ma attenti a non esagerare il 9 e il 10. Per disintossicarti dalle dipendenze provate, ogni tanto, a rinunciare ai social! Negli affari tutto migliora dal giorno 6.

Capricorno

Non accettate il consiglio di un conoscente che fa di tutto per essere al centro dell’attenzione. In Amore, nel fine settimana attenzione alle fissazioni. Cercate di porre un freno all’insofferenza. Con Mercurio che dal 6 torna ad annebbiarvi le idee e a complicarvi i progetti, non rimandate a dopo il 5 quello che puoi fare prima. A chi vi accusa di essere anaffettivi, potete rispondere che è amore anche quello per se stessi.

Acquario

Amici dell’Acquario, come sensualità e carica erotica siete sempre tra i segni da podio. Ma da lunedì, con Venere opposto, in amore rischiate ancora di lasciarti sedurre solo dalle scelte sbagliate. Venere mette a rischio i vostri affari, ma le idee sono promettenti: cercate di giocare bene le vostre carte. Potete cogliere una buona occasione per farvi valere sia negli affetti sia nel lavoro. Scegliendo il modo e il momento più adatto.

Pesci

In coppia, se volete qualcosa dal partner, meglio aggirare l’ostacolo. Con Venere complice, godetevi l’armonia di coppia o, se siete single, mettetevi in gioco con maggiore fiducia. Dopo giornate positive per quanto riguarda le faccende economiche, vi tocca un giro di giostra in cui dovrete mantenere un basso profilo e limitare le uscite superflue.

