Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, weekend bollente e non per le temperature metereologiche. Lasciatevi andare e godete appieno di tutto ciò che questo fine settimana vi regalerà.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avrete la possibilità di stare al centro dell’attenzione, proprio come piace a voi. Approfittatene.

Gemelli

Cari Gemelli, forse è arrivato il momento di chiarire alcune incomprensioni in famiglia. Cercate, però, di ponderare bene le parole e di non perdere la calma.

Cancro



Cari Cancro, alcune situazioni professionali ed economiche vi tengono impegnati. Approfittate del weekend per riflettere sul da farsi e non agita di impulso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (4 settembre 2021), siete troppo severi con voi stessi. Fatevi dei complimenti una volta ogni tanto e abbiate più fiducia in voi stessi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, giornata ideale per l’amore e per le nuove relazioni. I single potrebbero avere l’opportunità di incontrare finalmente la propria anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite soli, ma non dovete disperare: questo weekend avrete l’opportunità di instaurare nuove relazioni. Sta a voi capire se siete in cerca di nuovi amici o dell’amore.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete reduci da una settimana piuttosto complicata sia dal punto di vista personale che professionale. Staccate la spina per qualche ora e dedicatevi solo a voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi vorreste stare dall’altra parte del mondo, magari a sorseggiare un cocktail in riva al mare. Purtroppo avete delle questioni da risolvere: meglio farlo subito prima che sia troppo tardi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete alcune situazioni in sospeso, sopratutto per quanto riguarda la casa e la gestione familiare. Armatevi di pazienza e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 settembre 2021), dovrete dare più attenzioni al vostro partner, ultimamente trascurato a causa del lavoro.

Pesci

Cari Pesci, è arrivato il momento di concedersi un po’ di relax. Dedicatevi a un’attività che vi fa stare bene e non pensate a niente.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA