Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 aprile 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete in questo periodo siete molto influenzati dalla Luna, e la clausura forzata sta tirando fuori gli aspetti peggiori del vostro carattere. Chi vi sta accanto deve avere molta pazienza per sopportarti. Per quanto riguarda il lavoro, un investimento che avete effettuato senza grande convinzione potrebbe dare risultati insperati. Nella vita, a volte buttarsi premi. Nonostante l’umore, i livelli di energia e di benessere sono a un buon livello.

Toro

Un’ondata di trasgressione travolgerà non solo i più intraprendenti, ma anche i più annoiati. Nel lavoro, dovete credere di più nelle vostre potenzialità e idee, altrimenti non lo faranno neanche gli altri. Ti senti in forma, ma se vuoi tenere sotto controllo il girovita forse sarebbe meglio allontanarsi dal frigorifero.

Gemelli

Starse chiusi in casa può avere vantaggi. Sfruttate questo momento d’oro per pianificare un’attività che darà grandi risultati nei prossimi mesi. Il Sole nel segno regala giornate di grande energia, soprattutto mentale. Non temete, riuscirai a sfruttarla a pieno anche se tra quattro mura.

Cancro

Negli ultimi tempi avete bisogno di conferme dal partner, che però stentano ad arrivare. Ma la responsabilità è anche vostra. Una risposta su una questione legale che attendete da tempo potrebbe finalmente arrivare. Il segno del Cancro non si risparmia mai, nemmeno nei momenti di calma apparente. Cercate di contrastare con ogni arma la vostra stanchezza.

Leone

La convivenza forzata è dura per chiunque, ma insostenibile per un Leone chiuso in gabbia. Dovete farvi forza. E se non volete rischiare di finire sul lastrico per quanto riguarda il lavoro, valutate molto bene i prossimi investimenti. Per quanto riguarda la salute, continua la fase di recupero. Approfittate di questo momento per riordinare i pensieri e recuperare le energie, dopo l’affanno degli ultimi tempi.

Vergine

Grandi novità in vista sul piano finanziario. Attenti solo a non farvi prendere la mano dalle spese. La fine di questa settimana potrebbe portare qualche tensione di troppo intorno a te dal punto di vista del benessere: trovate il modo di respingere l’energia negativa e rispedirla al mittente.

Bilancia

Avrete l’opportunità di risolvere tutti i vecchi problemi sul lavoro. E anche la situazione finanziaria sembra destinata a migliorare. Farete un grande favore alla salute abbandonando il cibo spazzatura. Potrebbe essere necessario affrontare alcuni parametri importanti con breve preavviso.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Dal punto di vista delle finanze, vi trovate probabilmente in ​​una posizione di forza. Riuscirete a mantenervi in ottime condizioni fisiche. Sarete in grado di completare alcuni lavori assegnati in tempi record. Mostratevi all’altezza del vostro segno.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 aprile 2020

Venere in Gemelli, vostro segno amico, provoca le corde più passionali che ci sono in voi e vi invoglia a pensare a nuovi amori. Chi è impegnato, ritroverà l’eros che era venuto a mancare negli ultimi tempi.

Capricorno

Sabato alle prese con alcune questioni economiche per i nati sotto il vostro segno. Potrebbero arrivare degli incassi imprevisti per qualcuno di voi.

Acquario

Saturno vi incita a spazzare via i dubbi. A dare manforte al pianeta con gli anelli, si aggiungono le influenze di Marte di Venere, pronte a risvegliare anche i cuori più assopiti.

Pesci

Approfittate delle restrizioni dovute alla quarantena per trascorrere questo sabato con il vostro partner e magari organizzargli una sorpresa piacevole.

1 COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2 TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO