Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, state per addentrarvi in un mese positivo per l’amore, dalla seconda metà di febbraio Venere favorevole a questo segno porterà benefici, passione e chiarimenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in opposizione continua a crearvi qualche problema di troppo, potreste arrabbiarvi per un imprevisto o un inconveniente. Attenzione anche al ritorno dal passato di una persona con la quale credevate di aver chiuso per sempre!

Gemelli

Cari Gemelli, la forma fisica va senz’altro migliorata, siete stanchi e dovrete recuperare energie il prima possibile.

Cancro

Cari Cancro, non state vivendo un periodo facile. Molte volte è difficile contenere il nervosismo. Cercate di mantenere la calma e tenere a bada l’agitazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 3 febbraio 2024, un po’ di tensione in amore, forse la gelosia sta pian piano facendovi perdere lucidità e questo non va bene!

Vergine

Cari Vergine, in arrivo una notizia inaspettata. State vivendo un momento a dir poco magico, continuate su questa strada e vi toglierete grandi soddisfazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, altra giornata pericolosa per molti di voi, soprattutto in amore dove dovrete evitare tensioni e scontri con le persone care. Non siate troppo possessivi…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete agitati da qualche giorno e la Luna non mollerà la presa, amplificando questa sensazione fastidiosa.

Sagittario

Cari Sagittario,buttatevi il passato alle spalle, così come tutto ciò che non sta funzionando e non vi fa stare bene. E’ arrivato il momento di focalizzarvi su nuove iniziative e progetti innovativi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un incontro casuale potrebbe emozionarvi incredibilmente e risvegliare la passione! Si prospettano 24 ore particolarmente romantiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 febbraio 2024), la Luna in quadratura creerà qualche piccolo fastidio a livello fisico, niente di cui preoccuparsi ma potreste dover ricorrere a un po’ di riposo extra.

Pesci

Cari Pesci, giornata da dedicare all’amore, alle nuove conoscenze e alle emozioni del cuore. L’ideale sarebbe organizzare una serata particolare in compagnia della persona che vi piace.