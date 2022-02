Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, vi sentite messi un po’ da parte e questo vi fa star male. Cercate di parlare con le persone coinvolte e trovare una via d’uscita. Inoltre se avete commesso degli errori, cercate di prendervi le vostre responsabilità e rimediare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo periodo vi sentite spaesati e avete tanto da fare, tanto che non sapete da che parte iniziare. Siete distratti e dovete cercare di non viaggiare troppo con la fantasia. Concentratevi sul presente invece di pensare troppo al passato o a un futuro ideale.

Gemelli

Cari Gemelli, sul lavoro avete bisogno di indipendenza e serenità. Cercate di far conciliare i tanti impegni con la vostra necessità di ritagliarvi uno spazio per voi stessi e la vostra famiglia. Non trascurate gli affetti più cari. Evitate però di isolarvi dal mondo.

Cancro



Cari Cancro, è un periodo in cui siete particolarmente melanconici e giù di morale, come se qualcosa non andasse come vorreste. Il consiglio in questa fase è di concentrarvi sui progetti a lungo termine, in modo da non pensare a ciò che non va come vorreste. Mantenete la calma e siate pazienti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 febbraio 2022), in questo periodo siete particolarmente espliciti e sinceri, dite liberamente tutto quello che pensate. Rendetevi conto che così non è facile. Vedete il lato positivo delle cose e non cadete nelle provocazioni.

Vergine

Cari Vergine, belle emozioni in vista, potrete rimandare una riunione o un incontro che non vi entusiasma come vorreste. Avete il coltello dalla parte del manico e potete ottenere grandi traguardi. Se portate avanti un progetto importante, attenti perché potrebbe finire male.

Bilancia

Cari Bilancia, è arrivato il momento di riprendere in mano le vostre vite. Fate chiarezza e capite cosa non va come vorreste. Se ci sono stati litigi e discussioni, cercate di parlarvi e chiarire ciò che non va come vorreste. Ritrovate la complicità con chi vi è vicino.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un rullo compressore e nulla può fermarvi. A volte però dovete mantenere la calma e allora è il caso di ritrovare un sano equilibrio e la pace. Andate avanti e se c’è qualche problema, non nascondetevi.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete particolarmente sensuali, potete affrontare problemi intimi e personali con chi vi circonda. Attenzione però a non lasciarvi andare troppo e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo periodo volete circondarvi delle persone che vi vogliono davvero bene e vi rendono felici. Lasciate perdere chi invece vi fa soffrire o vi mette in un mood negativo. Approfittate del weekend per fare un po’ di shopping. In questo periodo siete un po’ agitati e le emozioni altalenanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 febbraio 2022), in passato avete vissuto momenti complessi e negativi. Cercate di distogliere l’attenzione dal passato e da ciò che non vi entusiasma pienamente. Vivete di ricordi, ma adesso è il momento di guardare al futuro con entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, una giornata piena di novità e in generale molto movimentata. I risultati però non saranno così soddisfacenti. Date tempo al tempo e vedrete che alla fine tutto andrà bene. Saprete trovare soluzioni ai problemi che vi affliggono.