Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, primo quarto in Sagittario, eccitante, libero, scanzonato. Un momento che vi premia prima dell’entrata nel weekend del Sole in Bilancia, vostra nemica/amica, ma così eccitante, proprio perché vi irrita e sfugge. La Luna non vi aiuta, vi incaponite in amore come nella professione, dovreste essere un po’ gregge, invece siete solo arieti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, primo quarto molto ricco. Sistemate le questioni ereditarie, spartite i beni indivisi, chiedete finanziamenti, nel cielo non avete disturbi, a parte quella Venere cocciuta, ma eccitante che vi riempie di pensieri maliziosi.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna vi provoca e voi rispondete con un’altra delle vostre provocazioni, proprio non riuscite a trattenervi. Quando il vostro Mercurio è un po’ così, date di matto.

Cancro

Cari Cancro, la Luna diventa seria e dura in Capricorno. Scontrarsi frontalmente non serve, meglio una ritirata strategica nel vostro carapace da granchio, lì è casa vostra, sarete al sicuro anche da imprevedibili scenate dei familiari.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 settembre 2023), il primo quarto è una scommessa già vinta, anche in amore. Ne avrete la riprova nel weekend, quando il Sole va in Bilancia e conferma che avete fatto centro!

Vergine

Cari Vergine, malumore forse eccessivo. La vostra famiglia parla, perché non rispondete? Sabato 23 inizia una nuova fase, il Sole va in Bilancia dove già si trova Marte, nel cielo ci sono meno contrasti, approfittatene – c’è una bella Luna d’amore – invece di guardare solo ai piccoli guai di casa vostra.

Bilancia

Cari Bilancia, inizia la vostra stagione, peccato quella Luna un po’ fredda. Concedetevi di più ai vostri familiari, c’è chi sente la vostra mancanza. Avete dato già tanto, ma a qualcuno non basta, siate più presenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete tentati, ma diffidate, negli ultimi mesi vi siete già scottati, ora volete garanzie. Saturno è amico e vi protegge, vi mette in guardia, ma stavolta puntateci qualcosa, se a naso v’interessa, sentite il parere di un socio giovane.

Sagittario

Cari Sagittario, scagliate la vostra freccia: ci sono buone possibilità di cambiare, almeno in parte, il vostro destino, se lo volete. Coltivate le relazioni, sono quelle che aprono nuove strade. Il 23 finalmente il Sole diventa amico, raggiunge Marte in Bilancia, sarà amore!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra Luna di settembre nasce subito prima dell’equinozio, preceduta da un Primo quarto che, pur non negativo, vi mette agitazione, preannuncia una battaglia che vi vede protagonisti nel lavoro. Sole e Marte in Bilancia del resto occupano il settore del successo, voi siete preparati, avete Giove, Urano e pure Saturno dalla vostra parte, potete ottenere molto anche se ci sarà da lottare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 settembre 2023), in arrivo amicizia e amore, nonostante la Venere in Leone. Meglio le nuove coppie; quelle di lunga data però sono aiutate da Marte passionale e dal Sole, che assume un angolo amico dal weekend.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio in Vergine vi rende insicuri e troppo suscettibili, evitate le reazioni eccessive, avete ottime carte in mano, potete e dovete giocarvele, chi vi conosce bene conserva intatta la stima nei vostri confronti.