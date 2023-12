Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, qualche difficoltà ad approcciarsi con gli altri, probabilmente dovuta ad una forma di non volontarietà: giornata relativamente povera di stimoli, eccezion fatta per qualche “sussulto” percepibile nella sua fase centrale, comunque non abbastanza da considerare le prossime 24 ore così entusiasmanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, gradualmente la situazione sentimentale andrà calmandosi ma anche stabilizzandosi in modo effettivo le sensazioni saranno comunque poco più che discrete. Non è però il caso, almeno per il momento, di provare a fare cose particolarmente audaci in campo sentimentale. Qualche buona idea sul posto di lavoro

Gemelli

Cari Gemelli, positività su buoni picchi, con la potenziale prospettiva di poter lavorare se non di meno, almeno su ritmi meno costanti e sostanzialmente meno “probanti” rispetto al solito, che è formalmente ciò che Gemelli ha bisogno in questa fase della settimana. Grossi problemi non ce ne saranno, eccezion fatta qualche potenziale forma di “fastidio” dovuto ad alcuni fattori in famiglia.

Cancro

Cari Cancro, gradualmente percepirà una sensazione di benessere nel trascorrere ore in compagnia, non sarà necessario apparire selettivi, anzi meno lo sarà e meglio sarà. Il Cancro ha urgentemente bisogno di una nuova ventata di novità indifferentemente dall’ambito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, imporsi nelle situazioni professionali non è il forte del Leone in questo periodo, che invece dovrà semplicemente coltivare prevalentemente le proprie passioni. Fortunato perché non dovrà fronteggiare grosse difficoltà, anzi Urano lo renderà sicuramente un po’ troppo frenetico ma anche pieno d’energia.

Vergine

Cari Vergine, il profilo ha bisogno di un fattore umano diverso dal proprio ma non dovrà cercarlo: dovrà essere il segno a rendersi appetibile per guadagnarsi il rispetto e la compagnia di qualcuno. Possibilmente non un altro segno della Vergine però.

Bilancia

Cari Bilancia, amichevole ma anche piuttosto “fissato” con le proprie idee, non dovrà tradire se stesso se ad esempio qualcosa o qualcuno non gli va a genio. Però c’è modo e modo di percepire il contesto che lo circonda…e quello che sta facendo in questo periodo non è positivissimo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sembra che l’universo stia giocando a dadi con le tue energie – un po’ su e giù, sai? In amore, potresti trovare qualche intoppo, è tempo di riflessioni profonde. Sul lavoro te la cavi bene anche se non senza sfide. Le finanze? Occhio ai dettagli! Fortuna e energia variano come il meteo in aprile.

Sagittario

Cari Sagittario, preparati per un periodo di alti e bassi, ma ricorda che non tutto è come sembra. Potresti incontrare alcune sfide inaspettate sulla tua strada, specialmente nel lavoro, dove le cose potrebbero essere più complicate del previsto. In amore, mantieni aperti gli occhi, i segnali sono sottili ma significativi. La fortuna gioca a nascondino, alcuni giorni ti sorride, altri si nasconde, quindi niente affidarsi alla dea bendata per ora.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sembra proprio che ci siano delle onde in arrivo, ma voi sapete come surfarle. Tenetevi pronti per qualche scivolone finanziario, potrebbe non essere il momento migliore per quegli investimenti azzardati. Sul fronte amoroso? Non siamo nel territorio delle favole, ma neanche nel dramma totale. Lavorativamente parlando, c’è qualcosa di buono che bolle in pentola: tenete gli occhi aperti! Energeticamente vi sentirete un po’ su e giù, ricordatevi di riposare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 dicembre 2023), sembra che l’universo abbia messo da parte un mix interessante per te. Forse non è il momento migliore per aspettarsi grandi rivoluzioni sentimentali o economiche, ma ci sono segnali di una discreta energia vitale che potrebbe aiutarti a tenere tutto sotto controllo. Lavorativamente parlando, potresti trovare qualche ostacolo sul cammino: niente panico, usa quella testa brillante che hai. Ricorda di prenderti cura del tuo benessere – la salute va sempre messa al primo posto!

Pesci

Cari Pesci, sembra che tu stia nuotando in acque un po’ mosse ultimamente. La tua compatibilità con gli altri potrebbe essere migliore, ma non preoccuparti troppo, non è nulla che non si possa gestire con un pizzico di pazienza. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle sfide da affrontare, tieni duro! Sul fronte della fortuna, diciamo che i pianeti ti stanno guardando con un occhio alquanto distratto. Le finanze? Potresti voler tenere d’occhio quel portafoglio. E l’energia… beh, forse è il momento di rallentare e ricaricare le pile.