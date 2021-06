Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 giugno 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, basta poco per farvi saltare i nervi: colpa della settimana difficile, ma anche delle restrizioni e delle mascherine che vi tormentano. Potrete raggiungere un bel successo professionale o finanziario, ma solo con disciplina e impregno. L’amore si accende come succede in estate.

Toro

Cari Toro, per voi l’oroscopo di Branko annuncia buone notizie su lavoro e affari. Il suggerimento è di prestare molta attenzione per via delle pressioni dell’Acquario. Anche se siete lontani fisicamente dall’ambiente professionale, cercate però di mantenere i contatti.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko, in amore è il momento della ricerca e degli esperimenti, anche più azzardati, di cui non dovete avere paura. Raggiungete la stagione estiva con il cuore straripante di passione: conquiste a prima vista grazie a Luna in Bilancia e Marte.

Cancro

Cari Cancro, Venere vi aprirà le porte dell’estate, rendendovi irresistibili. Ma dovrete prima occuparvi di questioni domestiche, e solo dopo vi dedicherete ai divertimenti. Provate a risolvere vecchi screzi familiari prima dell’inizio della nuova stagione. Il consiglio è di fare un promemoria prima di pensare alle vacanze.

Leone

Amici del Leone, siete fortunati: Giove è passato in Pesci vi porta trasformazioni positive sia in ambito professionale sia familiare e di cuore. Oggi Mercurio è formidabile e vi rende signorili e affascinanti.

Vergine

Cari Vergine, siete ottimisti e fate bene. Oggi avrete momenti di tenerezza in amore, ma state attenti a chi va a caccia di prede senza avere tanti scrupoli. Dopo molto tempo incontrerete dei parenti, magari per festeggiare qualcuno. Ne avete bisogno.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarete nervosi e potrete avere diverbi tra coniugi. Ci sono però due buone notizie: ottime le questioni finanziarie, e anche la passione si accende. I viaggi sono molto consigliati.

Scorpione

Cari Scorpione, l’estate per voi si annuncia stagione indimenticabile. Ma dovrete prepararvi a un lavoro molto intenso, sia per la mente sia, soprattutto, per il corpo. Nei rapporti d’amore è in arrivo una revisione. La Luna vi accompagna nei viaggi.

Sagittario

Amici del Sagittario, state vivendo un grande amore, che vi costa qualche tormento risolvibile. Siate generosi in famiglia e con gli amici. Basta discussioni con le autorità, o contrasti padre-figlio. Rilassatevi portando coniuge e cane in luoghi tranquilli.

Capricorno

Cari Capricorno, acque mosse sul lavoro? Non lasciatevi affogare dalle piccole cose, muovetevi solo se si incide su interessi, posizione, prestigio. Nuove collaborazioni e matrimonio in arrivo. Se avete qualche dolorino da cambio di stagione il mare può farvi bene.

Acquario

Amici dell’Acquario, negli scorsi mesi siete stati più degli altri stimolati e gratificati da Mercurio su finanze e lavoro. Anche nei prossimi mesi continuerà così. Il bene più prezioso sono il corpo e la salute, evitando gli eccessi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in estate vi si apriranno le porte dell’amore, e alcuni di voi convoleranno a nozze. Prima della fine del mese otterrete aumenti nelle finanze, con gli affari vanno bene: si va verso l’abbondanza.

