Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, state attraversando una fase in cui la Luna ha molta influenza sulle vostre decisioni, succede quando si affrontano situazioni innovative, la Luna è il corpo più vicino e vi trasmette in tempo reale tutti i cambiamenti che avvengono intorno e dentro di voi. Non trascurate le vostre esigenze, avete bisogno di tranquillità.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete in ottima forma, peccato per l’opposizione di Urano e Luna che vi invitano a essere cauti e attenti alla salute, concedetevi qualche ora di relax. Il cielo non è tanto generoso dal punto di vista sentimentale, rimandate gli impegni a periodi migliori, fino a domani il cielo sarà un tantino noioso e la Luna stimolerà la gelosia.

Gemelli

Cari Gemelli, nonostante Nettuno ambiguo mantenete il vostro ottimismo, avete già cambiato filosofia di vita, modificando anche le vostre abitudini, siete la conferma che l’uomo non può che migliorare con il passare del tempo, l’importante è non guardarsi indietro. Saturno ricorda che bisogna prepararsi a una nuova stagione professionale.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko quest’oggi occhi aperti, qualcuno potrebbe indagare sui vostri peccati passati oppure inventare bugie per macchiare la vostra buona fede. E voi gli state rendendo il compito facile, colpa della luna calante che stimola poco la vostra voglia di vivere. Da domani inizia l’ultimo quarto, più adatta sicuramente a parlare d’affari. Venere appassionata, qualcuno potrebbe notarvi e portarvi via.

Leone

Cari Leone, le labbra del vostro amore sembrano irraggiungibili in questo periodo, datele tempo, non potete pretendere che ci s’innamori dall’oggi al domani. C’è voglia di polemica in casa, causata dalla Luna che per il terzo giorno consecutivo si lancia in agitazione e in opposizione a Urano manda tutto in cortocircuito.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce di osservare le mosse delle persone che vi circondano, per capire cosa fare e cosa no. L’opposizione di Mercurio e Luna ultimo quarto arriva lunedì e tocca l’ambiente domestico, fino ad allora puntate sulla complicità dello Scorpione per la vita sentimentale, non dovete concedervi necessariamente delle acrobazie per arrivare al cuore della persona amata.

Bilancia

Cari Bilancia, ad aprile Venere sarà in Gemelli, per voi significa che arriverà un bellissimo periodo, complice anche Marte che segue gli affari con costante attenzione. Approfittate della Luna domani in ultimo quarto per portare a casa qualche soddisfazione professionale. Le nebbie invernali stanno iniziando a diradarsi, la famiglia potrebbe rendersi conto dello stress che provoca.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi di Branko nota in voi una voglia di attaccar briga, ma dovete cercare di mantenere la calma. Sono tempi difficili e ognuno deve fare la sua parte, Urano in Toro opposto crea qualche malcontento in famiglia, in particolare nel matrimonio, ma al tempo stesso può tramutarsi in un forte stimolo per osare dove non avete mai osato prima.

Sagittario

Cari Sagittario, i pianeti maschili vi tengono d’occhio, da Giove a Nettuno, ciò significa che i rapporti con gli uomini della vostra vita in questo periodo saranno super favoriti, dal papà al figlio. Nel mondo professionale salta fuori qualche discussione accesa, ma voi siete forti, non volete piegarvi per niente e nessuno, ma controllate le parole. Da domani la Luna in ultimo quarto, esperta in situazioni complicate, agirà come le pare.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vede concludersi questa stagione in modo perfetto, grazie anche alla complicità di Giove. Gli influssi di Saturno agiscono diversamente di persona in persona anche in base all’età e ai trascorsi di vita, ma i pianeti vicini sono comunque dalla vostra parte. La Luna tutto il giorno in Scorpione e Saturno questa volta vi garantisce una bella notizia per il lavoro.

Acquario

Cari Acquario, Venere promette amore quando arriva in Gemelli il 3 aprile, Marte anche sarà dalla vostra parte. C’è sempre troppa apprensione in famiglia, qualche pensiero rivolto al genitore anziano, ai fratelli ribelli, ma voi evitate i litigi, in questa fase avete Urano aggressivo che può spingervi un po’ oltre.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko conclude con il vostro segno e segnala affari, transazioni e contratti da firmare entro oggi con la Luna ancora in Scorpione che stimola la vostra produttività. Perché rimandare a domani? Badate alla vostra sensibilità, siete troppo emotivi, avete ragione a sostenere le vostre idee ma imparate ad essere anche realisti in amore.

