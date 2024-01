Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore dovrete cercare di essere piuttosto prudenti soprattutto se vi relazionerete con persone che normalmente vi rendeno nervosi. Servirà maggiore trasparenza soprattutto nelle relazioni con amici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state cercando di cambiare alcune cose della vostra vita e di uscire dalla solita routine, ma ci sono delle “forze” che si oppongono a questi cambiamenti.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento dovreste cercare di rilassarvi un po’, concedendovi dei momenti di puro svago. Ci sarà anche chi programmerà un viaggio all’estero per cambiare aria.

Cancro

Cari Cancro, dovrete stare attenti soprattutto alle discussioni accese che potrebbero sorgere in famiglia a causa di una divergenza di vedute. In questo momento sarebbe meglio cercare di fare leva sulla diplomazia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 13 gennaio 2024, la giornata sarà piuttosto redditizia soprattutto se avete in ballo una collaborazione di lavoro che si sta rivelando davvero proficua. Non vi mancherà di certo lo spirito di iniziativa.

Vergine

Cari Vergine, adesso state iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo un periodo particolarmente stressante in cui non sono mancati momenti di pura tensione. State ritrovando finalmente la voglia e il desiderio di rimettervi in gioco e di tornare ad essere padroni della vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento avvertite solo il desiderio di tenere lontane dalla vostra vita tutte quelle persone che considerate “tossiche” e che vi rendono particolarmente nervosi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sta tornando finalmente la serenità in ambito familiare e questo vi rende più ottimisti e fiduciosi. Nelle ultime settimana siete stati un po’ nervosi e indisponenti.

Sagittario

Cari Sagittario, spesso tendete a rinunciare ad alcune opportunità solo per timore di fallire. Con queste stelle dovrete cercare di tirare fuori la vostra intraprendenza e i vostri stimoli.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo è un periodo molto fertile soprattutto per chi deve concludere un affare interessante, che può essere una compravendita o una intesa di lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 gennaio 2024), sarete piuttosto magnetici e affascinanti. Questo aspetto sarà notato soprattutto dalle persone che vi circondano. Ci sono molte possibilità di imbattervi in una persona che vi farà battere il cuore.

Pesci

Cari Pesci, dal punto di vista delle stelle questo è un momento contrassegnato da un certo nervosismo e da una forte tensione interiore.