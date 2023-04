Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata all’insegna della sincerità e dell’onestà. Ricordate però che non sempre dire tutto quello che pensate, senza alcun filtro, è un buon segno. Forse è il caso di usare ogni tanto un po’ di diplomazia, soprattutto sul posto di lavoro. Rischiate altrimenti di farvi dei nemici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sul lavoro state dando il massimo, con tanto impegno e dedizione, ma siete un po’ giù di morale perché non stanno arrivando i risultati e i riconoscimenti sperati. Non vi sentite valorizzati. Presto gioirete per belle soddisfazioni, intanto completati gli incarichi che vi sono stati affidati.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore ci sono stati litigi e incomprensioni, ma la soluzione non è alzare ulteriormente la posta in gioco, ma cercare di rimanere fermi per un po’ e mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste, cercate di farvi scivolare addosso le cose.

Cancro



Cari Cancro, sul lavoro o in amore purtroppo la luna di miele che si era instaurata con il partner o con un collega si interromperà bruscamente, e ovviamente ci rimarrete male. Non impancatevi se qualcosa non va come vorreste, arriveranno presto belle soluzioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 aprile 2023), cercate di riflettere su dove state andando. In amore dopo tante storie passeggere e avventure di una notte, siete pronti per qualcosa di più serio e impegnativo. E anche che vi coinvolga a livello intellettuale.

Vergine

Cari Vergine, avete deciso, non con pochi dubbi, di dare una seconda chance ad una persona speciale che però vi ha tradito e fatto soffrire. Ma il vostro buon cuore è grande. Ora verificate che se la sia meritata e non commetta altri errori.

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto ascoltati e avete un grande carisma. La vostra parola quindi è molto ascoltata e presa in considerazione, questo è un onore ma anche una responsabilità, specie sul lavoro. Non dimenticatevi di pensare anche a voi stessi e al vostro bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è troppa pressione sulle vostre spalle e questo non è un bene, dovreste vivere più leggeri e sereni, senza tante responsabilità e occhi puntati addosso. Non fa bene a voi e a chi vi circonda. Forse dovete abbassare un po’ le aspettative e allora riuscirete a soddisfarle, e di conseguenza essere felici.

Sagittario

Cari Sagittario, avete dando una grande opportunità ad una persona ma non l’ha saputa sfruttare a pieno e siete un po’ delusi per questo. Ma d’altronde non siamo tutti fatti allo stesso modo, dovete mettere in conto un fallimento. Sul lavoro avete ottenuto un posto di comando, il successo è assicurato.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, fino a poco tempo fa non avevate grandi speranze sul vostro progetto e sul business che state portando avanti, ma in poco tempo le cose sono cambiate e stanno andando per il verso giusto. Dovete essere un po’ più ottimisti e non guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 aprile 2023), siete giocosi e spensierati, come non vi capitava ormai da tempo. Siate creativi e pieni di idee, mettetele in pratica senza paura e con entusiasmo. Occhio che qualcuno non vi faccia qualche pesce d’aprile.

Pesci

Cari Pesci, un colloquio di lavoro darà i suoi frutti e andrà meglio del previsto, potete farvi notare e ottenere grandi successi. Un impegno o una storia d’amore nata per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto serio. Buttatevi a capofitto ma sempre con razionalità.