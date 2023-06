Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, potrete raggiungere dei traguardi personali importanti, tuttavia spetta a voi fare luce su ogni dettaglio. Se non siete onesti e accorti, rischiate di favorire altre persone a vostro discapito.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potreste essere presi in contropiede dall’aggressività altrui e reagire con altrettanta veemenza. Non fatevi mettere i piedi in testa, ma mantenete la vostra calma.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi invitano a dare più spazio ai vostri interessi e alle vostre passioni più sincere. Inutile fare cose che non vi piacciono, concentratevi su ciò che amate. Ampliate l’orizzonte mentale.

Cancro



Cari Cancro, a volte sono proprio gli ostacoli ad aiutarvi a rimanere sulla giusta strada o a trovarla. Non sempre tutti i mali vengono per nuocere, cercate di coglierli come delle opportunità di crescita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 7 giugno 2023), la sinergia astrale tra Marte e Venere vi ha caricato di moltissime energie, che in questi giorni potrebbero farvi andare su di giri. Dunque, non preoccupatevi se le solite cose vi annoiano: oggi siete su un altro livello.

Vergine

Cari Vergine, non importa quanto grande sia una sfida: dovete cercare di affrontarla con convinzione, credendo in voi stessi. Non aspettatevi che gli altri vi vengano incontro.

Bilancia

Cari Bilancia, le poche possibilità che vede di fronte a voi vi demoralizzano. Abbandonate il superfluo e dedicate le vostre energie a ciò che conta per ritrovare la libertà.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prestate maggiore attenzione alla reputazione che vi state facendo: se volete migliorare la situazione lavorativa, dovete dimostrare di essere affidabili al cento per cento.

Sagittario

Cari Sagittario, non è il momento per fare i solitari, ma per far funzionare al meglio le dinamiche di gruppo. Grazie al lavoro di squadra, porterete a segno degli obiettivi nei tempi previsti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, i problemi non si risolveranno da soli: c’è bisogno del vostro intervento. Fate valere le vostre idee con convinzione e onestà. Dovete dimostrare di che pasta siete fatti. Non preoccupatevi per qualche imprevisto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 7 giugno 2023), la giornata si prospetta meno negativa rispetto a quelle appena passate: approfittate di questa breve tregua per rilassarvi e ritrovare un pizzico di pace.

Pesci

Cari Pesci, Giove esige da voi la massima onestà e precisione: evitate dunque contese, rispettate le norme e le scadenze se non volete finire in qualche impiccio fastidioso.