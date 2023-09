Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, state vivendo un periodo di difficoltà. Se vi siete separati da un po’ da alcuni riferimenti, si tratta solo di abituarvi alla nuova situazione e di trovare nuovi capisaldi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore potreste risultare fastidiosi o petulanti, in realtà avete deciso di esserlo volutamente in alcune circostanze per liberarvi di qualcuno o per far alzare polveroni. Moderatevi.

Gemelli

Cari Gemelli, fate tesoro di quanto accadrà nelle prossime ore di questo settembre sotto tutti i punti di vista. Avete capito l’importanza di mettervi a disposizione degli altri, di ascoltare ed essere utili a chi è in difficoltà.

Cancro

Cari Cancro, siete molto vivaci e intriganti in questo periodo dell’anno. Non siate presuntuosi e prepotenti, scegliete le parole da dire per non ferire gli altri o rovinare qualcosa di importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 settembre 2023), avete la grande dote di anticipare le mosse degli altri o in alcuni casi prevedere cosa accadrà: sfruttatela al meglio per fare l’agognato “salto di qualità” o risolvere alcuni problemi.

Vergine

Cari Vergine, non agite in maniera avventata. Calma. Rimanete concentrati e pensate bene alle vostre azioni prima di compierle. Soprattutto non scoraggiatevi subito se vedete che le cose non vanno come sperate.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio in posizione particolare vi rende poco chiari agli occhi altrui, cercate di parlare apertamente in modo da togliervi l’etichetta di “ambigui” ed enigmatici.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete in gran forma ma, allo stesso tempo, anche intolleranti e troppo puntigliosi. Siete ben consapevoli di questi difetti ma ultimamente stanno emergendo un po’ troppo…

Sagittario

Cari Sagittario, avete tante cose da fare, tuttavia vorreste dare un senso migliore a questa parte del mese. Ci sono delle difficoltà da fronteggiare quindi non mettetevi troppo alla prova proprio adesso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state soffrendo il dualismo con qualcuno, c’è un po’ di stanchezza e non vi sentite al top della forma. Ci vorrebbe una giornata di riposo in modo da ricaricarvi e ragionare lucidamente…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 settembre 2023), in arrivo belle novità e un cambio di passo mentale, l’influenza di Saturno si farà sentire e vi aiuterà a spostare l’attenzione dove serve di più.

Pesci

Cari Pesci, siete un po’ pessimisti ultimamente ma allo stesso tempo anche bravi a raccogliere ciò che di positivo vi capita, l’ottimismo è importante per crescere e per approcciare la vita al meglio!