Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, il ritmo frenetico a cui vi sottopongono le stelle è certamente esaltante, ma anche stressante: la colpa, per quest’oggi secondo Branko, potrebbe essere della Luna dissonante che crea un po’ di scompiglio. Anche Marte, Saturno e Plutone, questo è l’ultimo giorno di Venere nel vostro cielo, approfittate di Mercurio che torna attivo nel segno dell’Acquario: farete qualcosa di importante.

Toro

Cari Toro, da domani arriva la vostra Venere, purtroppo Mercurio torna fino al 16 nel segno dell’Acquario e comincerà a infastidire voi, Venere e Urano. Avreste bisogno di un tocco di follia al momento, lasciate da parte l’equilibrio, Marte è un pianeta folle, vi servirebbe un lampo di genio nella vostra attività: sapete essere geniali quando volete. Emozioni forti anche in casa.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko è passato il vostro primo quarto ma l’influenza della Luna continua e si sposta nel campo del patrimonio personale e finanziario: parliamo di soldi, Mercurio per qualche giorno torna in Acquario e porta delle idee, smuove le acque. Assicuratevi di avere energia sufficiente per andare fino in fondo.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko quest’oggi accoglie una Luna eccezionale, il vostro cuore risplende quando è alta nel cielo, Venere è pronta in Toro e vi propone una nuova tecnica di seduzione: conquistate senza parlare troppo, perché molte volte vi perdete nelle parole, lasciate parlare gli occhi. Nettuno in Pesci sta smuovendo le acque per tirare fuori un tesoro nascosto.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko siete in attesa di qualcosa di grande, avete brama di desiderio, ma Mercurio torna in opposizione e questo per voi significa avere problemi d’intesa con le persone che vi circondano, soprattutto nel campo professionale. Anche la famiglia ha bisogno di organizzazione, i figli maggiorenni potrebbero creare scompiglio. Venere da domani è in Toro, sarà un transito molto veloce per fortuna.

Vergine Cari amici della Vergine, ci sono contraddizioni in questo cielo secondo Branko. Per il momento Mercurio termina l’opposizione dei Pesci, Venere è alle porte del Toro e da domani entrerà portando fortuna al vostro segno, ma già da oggi potreste incontrare persone interessanti.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko bisogna sempre fare una proporzione con la situazione finanziaria in generale, imparate a tenere conto della vostra situazione non particolarmente rosea. Mercurio si mette nel punto più bello del vostro oroscopo, quindi non abbiate paura. Arriva anche Venere da domani.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Scorpione, il vostro cielo è buono ma non equilibrato: arriva il primo no di Mercurio che va in Acquario, per la famiglia ci sarà un po’ di scompiglio economico. Da domani Venere in Toro potrà causare problemi anche nel matrimonio, occhio alla vita di coppia, i coniugi avranno davanti un nuovo capitolo da vivere, non abbiate incertezze con i nuovi legami che potrebbero essere molto forti.

Sagittario

Cari Sagittario, dal punto di vista astrologico parlate, parlate e parlate e volete avere sempre ragione. Venere vi ha donato l’ottimismo e l’amore per lo spettacolo, per i viaggi. Da oggi si apre uno spiraglio di felicità grazie a Mercurio in Acquario, che vi darà modo di trattare con qualcuno per qualche contratto d’affari.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 4 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 marzo 2020

Capricorno

Cari Capricorno, non pensate alla Luna di oggi, così indigesta. Secondo Branko, la primavera crea sempre qualche disturbo al vostro segno invernale, approfittate dei primi giorni per concedervi un po’ di relax, anche oggi, traete profitto da questa Luna che da domani sarà negativa. Venere anche arriva in Toro e parlerà d’amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko Venere è ancora quella giusta per conquistare il vostro interesse d’amore, avete dalla vostra parte una buona capacità di parola grazie all’influsso di Mercurio che vi rende quasi dei romanzieri, registi del vostro film d’amore. Fate bene a farlo oggi, perché da domani Venere sarà negativa. Mercoledì è il giorno di Mercurio, che cambia solitamente segno proprio di mercoledì.

Pesci

Cari Pesci, Branko trova affascinante il vostro segno complice anche questa Luna che diventa buona, i suoi transiti positivi e fortunati avvengono tre volte al mese e oggi vi lanciano precisi segnali di fortuna soprattutto per la professione, da una parte Urano e dall’altra Saturno, ma soprattutto Giove sarà dalla vostra parte: tanta forza di pensiero e azione. Venere da domani in diretta per voi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO