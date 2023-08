Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, la crescita è un processo naturale e inconscio… finché non lo è più. Quindi la crescita è una decisione su chi sei e come lo realizzerai.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è uno di quei rari momenti in cui sfidare la fortuna sarà una buona cosa. Non abbiate paura di scuotere le acque. La barca è bloccata su una scogliera e deve essere scossa per poterla sbloccare.

Gemelli

Cari Gemelli, non conta cosa sai o chi conosci, conta come presenti la conoscenza. Meno è meglio. La fiducia tranquilla trasmetterà un senso di potere che aiuta le persone a stabilirsi e a mettersi al lavoro.

Cancro

Cari Cancro, va bene essere bisognosi a volte. Senza bisogno non c’è legame. Essere aiutati ci mostra come aiutare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 agosto 2023), i migliori giochi a cui prendere parte saranno quelli che non offrono un trofeo vincente. Senza alcuna ricompensa alla fine, puoi davvero connetterti con la sensazione di essere semplicemente capace e attivo.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di un nuovo punto di vista da cui vedere il problema. Ogni diverso punto di vista aiuta il quadro generale.

Bilancia

Cari Bilancia, impiegate il vostro tempo per migliorare in diversi campi della vostra vita. Adoperatevi per dare una svolta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in un modo strano, le cose che sono troppo facili diventano molto difficili. La noia è laboriosa. Anticipatelo e preparatevi a rendere le cose più interessanti aggiungendo una svolta o una sfida extra.

Sagittario

Cari Sagittario, le nuove informazioni vi sorprenderanno e forse vi sconvolgeranno, ma non preoccupatevi. Non dovete cambiare tutto solo perché ora capite qualcosa che prima non capivate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi piacerebbe pensare di non fare nulla senza un motivo, ma ora siete stranamente attratti da un’impresa un po’ spaventosa, andate avanti senza sapere perché.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 agosto 2023), se passate davanti a un lavoro incompiuto sette volte al giorno e avete un pensiero negativo al riguardo, sono sette pensieri negativi che oscurano la vostra mente.

Pesci

Cari Pesci, siete la ventata di fresca eccitazione che ravviva la scena. Non vi presentate per divertirvi, vi presentate per essere divertenti. Gestirete la vostra lista di cose da fare e poi vi crogiolerete al sole mentale.