Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 marzo 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, siete particolarmente iracondi, un po’ con gli altri un po’ con voi stessi, ma non potete prendervela con una persona diversa da voi stessi se non avete saputo raggiungere alcuni traguardi. Ricominciate da capo.

Toro

Cari Toro, la giornata di oggi vi vede impegnati nel mettere a posto alcune cose importanti del vostro rapporto di coppia. Ma dovete farlo in modo assennato, senza accontentare il partner solo per non ascoltare più le sue lamentele. Impegnatevi a fondo e vedrete il recupero che volete vedere.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a non cercare lo scontro, a non fossilizzarvi sulle incomprensioni ma a cercare di superarle. Lo volete davvero? Forse a volte rimanete sui problemi perché vi spaventano le soluzioni.

Cancro

Cari amici del Cancro, siete in una fase di stallo e non siete al momento molto capaci di uscirne. Se vi si chiede di guardare al futuro siete abbastanza paralizzati, ma è perché non sapete più molto bene quello che volete. Rifocalizzatevi sulle vostre priorità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potrete passare una giornata nella calma e nella tranquillità dopo le tante preoccupazioni e pensieri degli ultimi giorni. Apprezzate il silenzio quando vi travolge, sappiate ascoltarlo.

Vergine

Cari Vergine, è un periodo di incertezza lavorativa e di interrogativi su quelle che saranno le vostre attività future. Non siete più sicuri di continuare su un determinato percorso, ma non sapete ancora quale altro prendere. Prendetevi una pausa e mettete da parte un po’ di soldi.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete muovervi, sono giorni “fermi” un po’ per tutti, ma non cedete alla vostra pigrizia. Organizzate ogni ora del vostro tempo, oppure rischierete di vivere in un perenne stato di irritazione e agitazione. Troppi pensieri nella vostra mente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko questo è un periodo abbastanza fondamentale per la vostra crescita personale. State valutando la vostra felicità e benessere, e ponendovi interrogativi importanti sul vostro futuro. Cercate di vederci chiaro.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 25 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 marzo 2020

Cari amici del Sagittario, dopo qualche giornata di insicurezza le cose inizieranno ad andare molto meglio. Avete rifocalizzato la mente sulle giuste priorità e, anche sul lavoro, vi siete ridati obiettivi importanti.

Capricorno

Cari Capricorno, qualcuno si potrà opporre a una vostra decisione, oppure a una vostra proposta professionale. Voi però avrete la pazienza di spiegarne lati positivi e negativi e l’energia di offrire soluzioni a chi sembra voglia solo pararvi di fronte problemi.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko non è il momento più facile della vostra vita, anzi. Siete chiamati a fare delle scelte, scelte importanti, scelte che influenzeranno il corso prossimo della vostra vita. Non siate precipitosi.

Pesci

Cari amici dei Pesci, qualcosa oggi vi porterà a scontrarvi con tutti i vostri limiti, e a trovare i modi di superarli. Ve lo chiede il partner, ve lo chiede il lavoro, gli amici e la famiglia. E’ proprio arrivato il momento di cambiare atteggiamento nei confronti di voi stessi e degli altri.

1 COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2 TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO