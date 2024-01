Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna dissonante vi rende un po’ fiacchi, apatici, a tratti anche tesi e nervosi. Evitate situazioni stressanti e dedicate più tempo al riposo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, durante la giornata di oggi, 24 gennaio, potrete aspettarvi novità intriganti. Con un cielo del genere sarà quasi impossibile che ci siano nati in Toro capaci di mantenere lo stesso stile di vita dell’anno scorso.

Gemelli

Cari Gemelli, da un lato Venere e Mercurio in Capricorno vi daranno una mano in più nel lavoro. Dall’altro Saturno in Pesci, in posizione dissonante, potrebbe spingervi a fare rinunce necessarie.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi, 24 gennaio, la vita sentimentale comincerà a diventare un po’ più agitata o deludente, poco appagante. Sarà dovuto al passaggio di Venere in Capricorno, perciò in aspetto opposto al vostro cielo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 24 gennaio 2024, questi sono giorni che richiedono molta attenzione, sia nei rapporti di lavoro sia nei legami affettivi e famigliari. Anche quando vi sembrerà di essere trattato ingiustamente, fareste meglio a reagire in maniera più diplomatica e meno impulsiva.

Vergine

Cari Vergine, Venere, Marte e Mercurio favoriranno in special modo l’ambito relazionale. Nel corso della giornata di oggi, 24 gennaio 2024, sarete pieni di fascino e carisma, potrete ammaliare qualcuno con la vostra bellezza discreta, la vostra vivacità di mente.

Bilancia

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore avrete ancora la luna storta. Per questa ragione fareste bene a stare distanti chilometri dai seccatori, da chi rischierà di farvi perdere la pazienza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio in buona posizione potrebbe regalarvi qualcosa di bello, come un nuovo progetto, un trasferimento, un’opportunità accattivante.

Sagittario

Cari Sagittario, durante le prossime ore le stelle potrebbero farvi incontrare una persona che si dimostrerà disposta a finanziare un vostro progetto, un’idea che avete in cantiere da molto tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, per voi si prospetta un’altra giornata fruttuosa in cui il successo sarà la parola d’ordine. Questo cielo vi regala una marcia in più nel lavoro e voi avrete voglia di dare il massimo e pretenderete che i vostri collaboratori facciano altrettanto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 gennaio 2024), dovreste ritagliarvi un po’ di tempo per pensare al lavoro. Curate i dettagli e, se vi manca, datevi da fare per trovarlo.

Pesci

Cari Pesci, la giornata di oggi, 24 gennaio, sarà all’insegna dell’amore e della tenerezza. Una splendida Luna in Cancro si impreziosirà della dolcezza tipica di questo segno, di più empatia e comprensione.