Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo periodo potete portare avanti nuovi progetti e collaborazioni. Le stelle vi assistono e potrete presto togliervi belle soddisfazioni, dimostrando a chi finora ha creduto poco in voi quanto valete. Potete contare su un ottimo quadro astrale e sulla protezione della Luna. Potete quindi chiudere ottimi accordi.

Toro

Amici del Toro, fate attenzione a possibili problemi e beghe lavorative, che però potranno presto risolversi per il meglio. Non amate i contrattempi ma dovete metterli in conto. Se si tratta di questioni delicate, affidatevi a un esperto o un avvocato. D’altronde avete già tanti impegni e siete stressati, per cui non vi potete occupare di tutto.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko c’è tanta gente che è invidiosa dei traguardi che avete raggiunto e che non vede l’ora di mettervi il bastone tra le ruote o che vorrebbe vedervi a terra. Marte vi mette in guardia, potete fidarvi solo degli amici più stretti. In amore cercate di non riversare il vostro stress sul partner.

Cancro

Cari Cancro, bene gli affari in questo periodo. Peccato però che scarseggiano i soldi, e per chiuderne di importanti avreste bisogno di maggiore liquidità. Giove e Venere consigliano di muoversi per chiedere un prestito, andate in banca senza vergogna ma valutate bene ciò che vi propongono. Non è una colpa avere bisogno di denaro.

Leone

Cari Leone, questo mese di febbraio secondo l’oroscopo di Branko si rivela come il più complicato del 2021 per il vostro segno: potete consolarvi considerando che è il più breve e che sta già per finire. Siete stressati, non riuscite a dare il meglio e siete disorientati. La brutta copia di voi stessi. Prendetevi una pausa e dedicatevi all’amore, che invece è positivo.

Vergine

Cari Vergine, Venere è positivo e fa sentire tutta la sua positiva influenza, specie in amore. Avete tanta voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se siete single da tanto tempo. Il periodo è complesso per tutti, ma potreste trovare presto l’anima gemella. Potreste flirtare con qualcuno conosciuto sui social, ma attenzione perché non sempre è tutto oro quel che riluce.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo finanziariamente vivete una serie di alti e bassi che non vi danno la giusta serenità per fare bene. Vorreste maggiori certezze. Le stelle comunque vi assistono, d’altronde siete uno dei segni fortunati di questo 2021, per cui qualcuno vi darà una mano, magari regalandovi una bella sommetta.

Scorpione

Amici dello Scorpione, se ricordate nelle ultime settimane su queste pagine vi abbiamo detto “non temete, arriveranno tempi migliori”. Ecco, stanno proprio per arrivare, per cui fatevi trovare pronti. Ritroverete ottimismo e fiducia nel prossimo e verso il futuro. Solo così potrete dare il massimo. Cosa aspettate? Ponetevi degli obiettivi e fate di tutto per raggiungerli.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo nasceranno nuovi rapporti e farete tante conoscenze, baciate da un ottimo quadro astrale. Qualcuno di voi potrebbe incontrare una persona speciale che cambierà in meglio la vostra vita. Insomma, se siete single potreste finalmente perdere la testa e innamorarvi. Preparatevi a notti di passione.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo avete grande passione e desiderio alle stelle. Se siete single, vorreste incontrare qualcuno, anche solo per concedervi una notte di scintille, se avete un partner, beh ne sarà senz’altro felice. Insomma, vi aspetta una giornata, e soprattutto una serata, a dir poco piccante.

Acquario

Cari Acquario, è il momento di tirar fuori la vostra personalità e dare il massimo. D’altronde le stelle sono dalla vostra parte e vi proteggono. Andate contro corrente, anche se chi vi circonda non è d’accordo, e battete strade inesplorate. Potrete così fiutare ottimi affari arrivando prima degli altri. Alla fine verrete premiati.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko non siete proprio i tipi che quando le cose si fanno difficili gettate la spugna. Anzi si può dire che proprio nelle difficoltà vi esaltate e date il massimo. Bene il lavoro, questo vostro atteggiamento potrebbe portare ad una promozione. D’altronde per tutto il vostro impegno ve la meritate.

