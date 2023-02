Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi, 22 febbraio, di certo non ci sarà modo di annoiarsi, anzi. Se dovrete partecipare ad un colloquio importante, questa è la giornata giusta per fare centro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi sentirete come se la vita vi avesse liberato da un grande peso che vi opprime. Sarà una giornata carica di belle sorprese.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore avrete la capacità di riportare la pace dove prima c’erano conflitti e opposizioni. Per riportare la concordia nella vostra vita dovrete impegnarvi parecchio ma prima o poi ci riuscirete.

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata di oggi sarà più facile ottenere la clemenza e la comprensione da parte degli altri. Se qualcuno pretende troppo da voi, sarà importante farglielo presente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 febbraio 2023), nel corso delle prossime ore metterete una grande passione e una forte intensità in ogni cosa. Magari la giornata inizierà con un po’ di tensioni ma poi tutto andrà per il meglio.

Vergine

Cari Vergine, l’umore non sarà affatto al top, anzi. Potrebbe affiorare un po’ di tristezza e un po’ di negatività. Si tratta di sentimenti temporanei. Passerà.

Bilancia

Cari Bilancia, quella di oggi – mercoledì 22 febbraio 2023 – sarà una giornata all’insegna della prudenza soprattutto se si parla di affari e di lavoro. L’influenza negativa di Mercurio potrebbe portare qualche passo falso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, conoscete bene la grande forza che alberga nel vostro animo e questo rappresenta sicuramente un punto di forza. Dovete però guardarvi le spalle da quelle persone che si fingono amici e che in realtà tramano contro di voi.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete molto ispirati dal punto di vista planetario e questo comporterà ottimi risultati anche a livello personale. State sul pezzo. Coraggio!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vi state dimostrando sempre molto efficienti e positivi soprattutto per quanto concerne le questioni pratiche. Prima o poi riuscirete anche a vincere le ritrosie degli scettici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 febbraio 2023), dovete avere la forza necessaria per trasformare i vostri sogni in realtà. Tutto dipende da voi, dalla vostra forza interiore e dalla vostra capacità di organizzazione.

Pesci

Cari Pesci, il Sole nel segno porterà una ventata di rilassatezza nella vostra vita dopo un periodo un po’ burrascoso. Dopo aver tanto seminato, è arrivato il momento del raccolto.