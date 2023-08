Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, nonostante qualche brutto scivolone, le vostre finanze riescono a tenere botta. In amore avete conosciuto sicuramente giorni migliori. Non è il momento per rivangare vecchi rancori o per rinfacciare cose del passato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state attraversando una fase piuttosto altalenante contrassegnata da alti e bassi. La vostra saggezza sarà l’arma migliore per affrontare situazioni un po’ al limite.

Gemelli

Cari Gemelli, dal punto di vista finanziario c’è qualcosa da rivedere. Forse avete fatto il passo più lungo della gamba. Anche la salute richiederà un po’ di attenzione.

Cancro



Cari Cancro, in questo periodo la vostra compatibilità con gli altri è al top. Le stelle però vi consigliano di non avventurarvi in spese particolari o di non fare investimenti poco oculati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 2 agosto 2023), la gestione delle vostre finanze è davvero ottimale in questo periodo. Ci sarà qualche problema o qualche incomprensione con alcune persone care. Non temete: nulla di grave, grazie al vostro spirito di adattamento e alla vostra affabilità, saprete appianare ogni contrasto.

Vergine

Cari Vergine, la vostra compatibilità con gli altri è al top anche se la vostra emotività potrebbe giocarvi brutti scherzi. Evitate di assecondare i vostri istinti peggiori…

Bilancia

Cari Bilancia, periodo particolarmente fortunato grazie ad una quadratura astrale molto propizia. Anche le vostre abilità sociali sono al top. Dal punto di vista professionale c’è un po’ di calma piatta. Provate a smuovere le acque.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovreste usare questa bella energia interiore per fare nuove amicizie e stringere nuove alleanze anche dal punto di vista professionale. La vostra carriera non sta decollando o non sta brillando secondo le vostre aspettative.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra fortuna è al top in questo momento, quindi dovreste aspettarvi delle liete sorprese nei prossimi giorni. Il vostro equilibrio interiore vi aiuterà a gestire bene alcune situazioni spinose che potrebbero capitarvi in ambito lavorativo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il vostro spirito di avventura è al top in questo periodo. Anche se la carriera è in linea con le vostre aspettative, ci sarà qualche piccolo problema da affrontare in amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 2 agosto 2023), anche se le sfide della vita saranno tante e non tutte semplici da vincere, grazie al vostro spirito di adattamento e al vostro intuito sarete sempre in grado di uscirne vincitori.

Pesci

Cari Pesci, dal punto di vista professionale avete preso un bel ritmo, ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda la salute. In alcuni contesti sociali, spesso vi capita di sentirvi fuori posto o non all’altezza.