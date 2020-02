Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, da questa mattina fino all’equinozio di primavera sarete sotto il segno dei Pesci e per voi inizia una lunga fase di riflessioni, esami di coscienza, di cose fatte e non fatte negli ultimi mesi. Controllate bene gli affari di famiglia, sistemate prima la casa, anzi meglio prima la testa, poi potrete puntare al mondo esterno.

Toro

Cari Toro, il Sole entra in Pesci, un transito felice per i vostri incontri, secondo Branko avrete modo di ampliare le vostre conoscenze. Impossibile non approfittare delle occasioni che le stelle vi propongono quest’anno, i pianeti in Capricorno vi guideranno in ogni vostra scelta, come mai accaduto in passato. Sarete molto fortunati in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko quest’anno la stagione dei Pesci preannuncia nuovi problemi nella vita di tutti i giorni, ma arrivano anche soluzioni inattese, quindi non disperate. Preparatevi ad affrontare qualche ostacolo professionale, a causa di Mercurio e Nettuno, una combinazione che esige qualcosa di nuovo, forse una vita meno borghese e più da pionieri.

Cancro

Cari Cancro, il Sole da oggi transita in Pesci, per voi cosa significa? Che sarà molto positivo e risveglierà il vostro ottimismo assopito, abbiate maggiore fiducia in voi stessi, voglia di fare e di concludere tante cose. In dolce influsso di Mercurio non può vincere la critica opposizione dal Capricorno di Venere da solo, dovete circondarvi di forze amiche.

Leone

Cari Leone, questa mattina l’oroscopo di Branko vi suggerisce di smussare il vostro carattere severo, perché da oggi Sole entra in Pesci e vi permette di riposare un po’. Questo è un segno che vi ispira ed esalta le vostre qualità, spesso vi fa anche innamorare. Da quel mare potrebbe uscire una sirena incantatrice. Venere fino al 5 sarà in Ariete e porterà fortuna nel campo del lavoro. Vergine

Cari Vergine, questa mattina inizia il Sole in Pesci, secondo Branko questo crea un’opposizione che durerà un mese e pone l’accento sui rapporti stretti, anche se quest’anno il fastidio sarà meno pronunciato. Quattro pianeti in Capricorno vi proteggono e assicurano anche molta fortuna in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle amorose sono indifferenti al vostro richiamo d’aiuto, quasi assenti nel vostro cielo matrimoniale. Da oggi la Luna in Capricorno, molto sbarazzina, potrebbe cambiare le carte in tavola, insieme ai quattro compagni di viaggio che si divertono a gettare sassi dalle montagne. Da oggi il Sole in Pesci vi illumina e favorisce la salute, ma anche il lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, quando il Sole entra per un mese nella quinta casa zodiacale per voi significa che è nella migliore posizione e staziona nella terra della fortuna. Non è ben chiaro dove sarete favoriti, se nell’amore o nel lavoro, vedremo nei prossimi giorni. Secondo Branko, l’ingresso del Sole in Pesci, con Mercurio e Nettuno, plus la protezione del Capricorno, vi permetterà di ampliare i vostri orizzonti economici.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di maggiore disciplina. Attenzione al Sole in Pesci da oggi, insieme a Mercurio e Nettuno potrebbe causare qualche problema. Non temete, quelli di natura domestica-famigliare tenderanno a risolversi entro l’inverno, approfittate dell’attuale lentezza dei pianeti per rivedere le cose fatte in passato.

Capricorno

Cari Capricorno, avete dalla vostra parte quattro pianeti che si uniscono al Sole in Pesci e vi daranno una grande forza. Venere ha ancora qualcosa da dire, in realtà sono cose che conoscete già, impegnatevi a risolvere i problemi tra le mura di casa. Organizzate la vita nel modo migliore possibile, vi piace la vostra indipendenza, ma non dovete essere un monarca.

Acquario

Cari Acquario, avete festeggiato il compleanno con Venere in amore e Mercurio vi ha sorpreso più di una volta nel campo professionale. Secondo Branko la stagione creativa per voi avrà altre sorprese in serbo. Cominciate da oggi a creare le fondamenta per un nuovo futuro, con l’arrivo di Saturno sarà ancor più facile unire mattone dopo mattone il vostro schema.

Pesci

Cari Pesci, il Sole apre la vostra nuova stagione di compleanno. Secondo Branko, con Mercurio e Nettuno nel segno sarete in grado di fare tutto ciò che volete. Manca soltanto Venere diretta, ma lo sarà dal 5 marzo, basta pazientare un po’. Impegnatevi con le nuove iniziative, dimostrate di che pasta siete fatti.

