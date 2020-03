Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di Branko quest’oggi vi vede a un passo dalla primavera, affrontate con filosofia questa Luna ancora in Capricorno. Avete un obiettivo professionale da raggiungere, sapete bene quello che volete e anche gli ostacoli da dover superare, forse avete bisogno di una collaborazione più intensa, che vi affatica di più ma che porterà sicuramente vantaggi futuri.

Toro

Cari Toro, la Luna sulle montagne del Capricorno vi spinge a cogliere l’attimo, da domani passa all’Acquario e potrebbe diventare più complicata, potreste trovarvi impigliati nella rete di Saturno e Marte. Cercate di essere razionali, sfruttate al meglio le vostre energie, Venere e Mercurio creativo vi porteranno fortuna.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede ancora troppo instabili nel campo professionale, soprattutto chi lavora in autonomia, non mancheranno contrasti con il mondo esterno, ma nel cielo è già ben visibile un miglioramento per il vostro segno con l’arrivo della primavera, sarete protetti direttamente dal Sole, Saturno, Marte e anche Venere.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede ancora un freddo inverno nel vostro cielo zodiacale, siate cauti soprattutto con la salute. La Luna in Capricorno congiunta a Marte, vede il suo ultimo influsso silenzioso e che nasconde una grande verità, inciderà sicuramente sul vostro stato d’animo, sarete un tantino irrequieti.

Leone

Cari Leone, partiamo con esercizi sia fisici che mentali per tenervi ben allenati in questo periodo difficile. Nelle prossime settimane con l’arrivo della primavera dovrete essere in forma perché le stelle vi metteranno alla prova, sia nel campo privato che professionale.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede un po’ deboli in questo periodo, non siete sicuri di voi stessi, cercate l’approvazione di tutti, nel campo professionale non avvertite alcuno stimolo, vorreste essere più creativi ma qualcosa vi frena. La Luna in Capricorno vi richiama verso la famiglia.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi le questioni personali hanno la precedenza su tutto il resto, non vi costerà tanta fatica stare a casa, Venere viene dal mare oggi e si sposta in Toro, l’amore che vi è mancato in questi giorni vi arriverà dritto al cuore. La primavera sarà meno stressante rispetto al passato, Saturno e Marte aiutano con la fortuna.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi secondo Branko vi vede impigliati in una rete di stress, tutti siamo abituati a ritmi frenetici e, quando vengono meno, abbiamo un attimo di smarrimento. L’importante è ritrovare l’equilibrio, approfittate dello stop della routine per riflettere, vi farà bene un po’ di natura solitaria.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo non promette ancora fortuna per il vostro segno, da domani il Sole cambia aria e promette un’atmosfera diversa. Saturno passa in Acquario nel fine settimana, poi arriva anche Marte, per voi quindi significa un cambio di gioco.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede il Sole ancora per due giorni stazionare nel vostro segno, la vostra vita sentimentale ne trarrà ancora vantaggio, combattete la noia con un sogno proibito. Il lavoro procede bene, complice anche un Marte battagliero che si unisce oggi alla Luna.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede arrivare tante piccole soddisfazioni per voi, gioie ed emozioni che cantano felicità, anche se Venere non è ancora giusta per il vostro segno, ma arriva un bellissimo Sole primaverile che si unisce a un Saturno saggio.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede un ultimo giorno di cielo azzurro prima dell’arrivo della primavera, il vostro sembra quasi un risveglio dal letargo, il lavoro e il mondo degli affari vi sorridono.

