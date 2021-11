Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, quello di oggi è il giorno più emblematico di novembre per l’oroscopo generale ma i transiti dei pianeti che possono essere negativi per molti nel vostro caso esercitano stimoli incredibili per proseguire nella conquista del successo. Luna inizia la fase crescente in un punto felice del vostro cielo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, brusco cambio di Luna, oggi e domani in Acquario, non facile, rende troppo visibili… Fate sempre attenzione agli aspetti legali quando Luna si congiunge a Giove e Saturno, Mercurio invece si congiunge a Marte nel campo collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, vostro astro, congiunto a Marte nel campo del lavoro, entrambi però quadrati a Saturno in Acquario, la pressione sulle istituzioni è fortissima, ma per voi sono segnali di energia, intelligenza, forza. Non è giorno di riflessioni. Luna primo quarto inizia a chiamare l’amore, veramente grande.

Cancro



Cari Cancro, la Luna vi mostra un’altra faccia, materna, vi nutre di forza e saprete difendervi anche dalle intrusioni nel privato. Non saprete né come né quando ma avrete in mano una carta firmata e vi ritroverete tra le braccia dell’amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 10 novembre 2021), giorno di quadrature, aspetti planetari che richiedono attenzione speciale agli altri, alle conquiste in generale, alla famiglia e a se stessi. Marte e Mercurio in quadratura diretta con Saturno e Luna-Acquario, un duro ma necessario esame delle collaborazioni.

Vergine

Cari Vergine, tutte le attività che richiedono contatto col pubblico sono stimolate, gratificate, premiate da Venere. Il suo principale ruolo è dare amore, ma anche fortuna, fate il più possibile e avrete molto in sole 48 ore. Se avete litigato con parenti non è ancora finita…

Bilancia

Cari Bilancia, dalla partenza difficile del mattino porterete a casa in prima serata il vostro piccolo successo. Piccolo perché oggi nel tormentato oroscopo generale non c’è occasione di grandi conquiste, ma conta proseguire, non bloccarsi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è nel segno la congiunzione Mercurio-Marte, grande energia mentale e intellettuale, voglia di sfide professionali e di affari. Primo quarto di Luna: ah, poter amare come un tempo…

Sagittario

Cari Sagittario, non bisogna parlare di progetti in fase di elaborazione, ne avete tanti da mostrare prima del 29 dicembre. Riuscirete a fare tutto grazie alla disponibilità delle stelle, oggi e domani Luna primo quarto in Acquario, coinvolge pure le persone vicine.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete occasione di liberarvi di situazioni e persone che ancora si intromettono tra voi e l’obiettivo da conquistare. Siete in marcia verso un capolavoro che raggiungerete nella professione, Marte congiunto a Mercurio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 10 novembre 2021), in questi 2 giorni certe influenze possono sembrare esagerate. Saturno in lotta con Marte e Mercurio in Scorpione, l’influsso può toccarvi fisicamente, fate tutto con cautela. Effetto psicologico invece incredibile: non avete paura di nessuno.

Pesci

Cari Pesci, un’altra musica professionale. Un lavoro duro, efficace pure formalmente, interessante, persino aggraziato, per quella Venere-Capricorno. Giorni di arcobaleno per il vostro amore.