Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, Venere comincia a stuzzicare la vostra pazienza in materia di sentimenti: qualche delusione è dietro l’angolo! Saprete però superare ogni difficoltà. Una persona inattesa fa il suo arrivo… Sarete in grado e desiderosi di aprire il vostro cuore?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere è Giove favoriscono le scelte importanti, specialmente quelle dettate dal cuore. Niente è nulla vi impediscono di organizzare una scappatella con chi sapete voi. Ma attenti quanto meno a non farvi beccare.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi sarà protagonista della vostra giornata la famiglia e qualche situazione economica legata ad essa. Gestite bene eventuali momenti di tensione. Solo così saprete ottenere grandi cose.

Cancro



Cari Cancro, con Marte nel segno vi siete fatti più passionali e anche più diretti. Dunque, tirate fuori tutto il coraggio che avete, perché oggi potreste dover dire in faccia a chi sapete voi cosa pensate veramente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 10 maggio 2023), siete più distratti e stanchi del solito: forse è solo l’aria di primavera, ma non guasterebbe fare qualche controllo medico di routine.

Vergine

Cari Vergine, con Venere positiva, l’amore splende magnifico nel vostro oroscopo di oggi. Sono favorite le dichiarazioni, i matrimoni e le convivenze. D’altronde se avete una relazione di lungo corso è il momento di rimettersi in pari e trovare l’anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna di oggi non vi predispone bene: il malumore pervade la vostra giornata, che è disseminata di ostacoli, piccoli fastidi e incomprensioni. Mantenete la pazienza! La calma è la virtù dei forti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, anche oggi l’amore è dalla vostra parte, come anche il fiuto per gli affari: sono favoriti gli acquisti importanti. La serata è decisamente hot! Questo vale sia per chi ha una relazione di lungo corso che per chi è single.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata è giusta per concludere con soddisfazione qualche trattativa in corso. Ottimo il conto in banca, la casa risplende. Avete una luce mai provata prima.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, Giove sa essere generoso con voi e vi permette di ricavare ciò che desiderate. Sono favorite le professioni artistiche. Dimostrate tutto il vostro talento e le qualità che a volte tendete a tenere troppo nascoste.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 10 maggio 2023), le stelle del mese hanno portato un po’ di nervosismo nel vostro oroscopo. Il sonno potrebbe risentirne, dunque adottate qualche contromisura preventiva per evitare di passare la notte in bianco.

Pesci

Cari Pesci, oggi gli incontri sono cruciali: grazie ad uno di essi la vostra giornata prenderà una piega inaspettatamente piacevole. Lasciatevi stupire! Non dovete sempre avere tutto sistemato e aggiustato. Le sorprese possono essere gradite.