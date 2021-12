Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale avrete pochi dubbi, e c’è chi vi invidierà per questo. Gli sforzi che avete fatto sono davvero serviti a qualcosa e finalmente potete raccogliere i meritati frutti. Che bello quando arrivano le soddisfazioni dopo tanta fatica!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di prendere una decisione ponderata e matura, ma al tempo stesso importante. Sentite che state andando nella giusta direzione, ma non mollate proprio adesso. Avete bisogno di relax e di non cadere nella noia. Magari prendetevi qualche giorno di pausa.

Gemelli

Cari Gemelli, sentite che intorno a voi sta succedendo qualcosa di importante. Forse troppe cose stanno cambiando e voi non sapete bene da che parte andare. Avete voglia di restare soli e staccare dalla solita routine, il partner e le persone più vicine a voi dovranno accettarlo.

Cancro



Cari Cancro, non potete pensare di ottenere il consenso di chi vi circonda a tutti i costi. Non si può sempre piacere a tutti. Meglio allora essere se stessi e non dover rinnegare la propria natura. Che ne dite di uscire di più, di fare sport o una lunga passeggiata? Un buon modo per allentare la tensione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 dicembre 2021), avete tanta fortuna e ottime opportunità di guadagno. Visto il favore delle stelle, potete prendere in considerazione l’idea di compiere un investimento finanziario. Occhio alla dieta, non esagerate né in un senso né nell’altro.

Vergine

Cari Vergine, riposatevi di più e rilassate le membra stanche. Avete bisogno di staccare un po’ la spina, perché ultimamente avete dato il massimo e ora la fatica si fa sentire. Siete stanchi e bisogna recuperare un po’ di sonno per poter ripartire.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata da vivere al massimo. Siete più affascinati del solito e questo vi aiuterà molto in amore, soprattutto se siete single, perché potrete fare grandi conquiste. Serve tanto ottimismo, perché potrete vincere battaglie importanti. Mica male no?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tante cose da fare e da dire. Non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta e datevi delle priorità se non volete che il caos abbia il sopravvento. A volte siete troppo emotivi e questo vi condiziona nelle scelte. Siete molto ottimisti.

Sagittario

Cari Sagittario, siete più ispirati che mai e avete necessità di trovare un equilibrio. Non potete passare in un attimo dall’euforia alla depressione. Avreste bisogno di staccare la spina e stare di più a casa, a rilassarvi. Non siete di ferro e tutti hanno bisogno di un po’ di pausa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, occhio alle discussioni con le persone a voi care. Rischiate di dire qualche parola di troppo e prendervela per banalità. Occhio anche alla dieta: siete partiti bene ma ora l’avete messa un po’ da parte. Mangiate sano e il giusto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 dicembre 2021), una giornata da trascorrere in compagnia dei vostri cari, d’altronde si avvicina Natale. Solo a casa vi sentite voi stessi e riuscite a ricaricare le pile. Siate più comunicativi e non prendetevela se qualcosa va storto.

Pesci

Cari Pesci, ci sono parecchie situazioni da dirimere e lo stress la fa da padrone. Avreste bisogno di staccare la spina e superare momenti di difficoltà non da poco. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e fare una sorta di bilancio della vostra vita, per capire dove state andando.