Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, giornata irrequieta, Luna ancora contro dal Capricorno, affrontate tutto con leggerezza, rilassatevi. Evitate conversazioni impegnative. Nessuno, nemmeno chi vi ama e vi conosce da sempre, capisce la vostra agitazione. Le delusioni si attenuano col tempo, guardate avanti!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siamo tutti sotto l’effetto di Mercurio opposto al vostro Urano ma avete pure oggi prezioso aiuto da Luna-Capricorno, che ama quanto voi le finanze. Difficile incontrare un Toro senza risorse, siete ricchi.

Gemelli

Cari Gemelli, siete sempre sensuali, imprendibili nella vostra leggerezza, sexy e desiderati. Il potente Giove controlla il punto più alto del vostro cielo, compreso il matrimonio. A questo proposito anche Venere e Saturno insistono con i progetti matrimoniali…

Cancro



Cari Cancro, dovete cambiare qualcosa, a partire dall’atteggiamento verso gli altri. Siete troppo esigenti o troppo permissivi, mancate di equilibrio con Luna contro. Venere è fredda, ostile, ma c’è la calda congiunzione Marte-Mercurio nel campo fortuna e amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 novembre 2021), il cielo della prima metà di novembre presenta una combinazione un po’ tempestosa per la famiglia. Mercurio è il pianeta che governa parenti stretti. Andare d’accordo non è semplice ma potete tentare…

Vergine

Cari Vergine, potete realizzare una nuova ambizione professionale, ma anche se impostate programmi futuri o siete ricevuti da persone che vi interessano potete sentirvi soddisfatti. Luna, già in fase crescente, domani sarà ottima per affari. Marte fa proposte maliziose alle donne del segno, che accettano.

Bilancia

Cari Bilancia, salute vulnerabile. Tutta colpa della Luna ancora in aspetto severo con Venere, dobbiamo perciò aggiungere anche cose di famiglia e dintorni. Se riuscite a restare in “silenzio” nel lavoro riuscite bene, come sempre.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra sensibilità vi farà capire meglio di noi come sono cambiate le stelle nelle ultime settimane e quanto cambieranno ancora! Siete in grado di superare importanti questioni pure in famiglia. Avrete amore.

Sagittario

Cari Sagittario, il fuoco, elemento astrale, lo troverete in voi stessi, brucerete tutte le tappe del successo e finirete novembre con soddisfazioni non da poco. È bello essere sposati con qualcuno che ancora ti vede come credi di essere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete in un cerchio magico creato dai pianeti dell’amore, famiglia, amicizie. Straordinaria Luna congiunta a Plutone, fertile per giovani coppie, in aspetto con Nettuno e Sole, lui e lei si incontrano, decidono un futuro insieme. Non siete sempre ascoltati in casa…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 novembre 2021), è possibile qualche sgarbo da chi meno vi aspettate, eppure le stelle sono convinte che concluderete novembre con successo. Bisogna faticare anche fisicamente, ma non chiedete troppo al fisico, Marte è infiammato.

Pesci

Cari Pesci, siete in un periodo astrale che può veramente dare molto. Persino una nuova strada esistenziale, nel lavoro e nella vita di coppia! Ogni tanto arriva qualche richiamo sulle situazioni ed eventi, persone del passato.