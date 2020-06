Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna lascia un po’ di agitazione, ma con il passare delle ore arriva in Acquario e si congiunge a Saturno. L’influsso durerà due giorni e potrebbe portarvi verso una delicata operazione. Le amicizie vi daranno sostegno, ma quali affari richiedono questo grande controllo della legge? In amore sventolate bandiera bianca.

Toro

Cari Toro, se volete darvi da fare, organizzando qualcosa in famiglia, magari approfittate della mattinata quando la Luna non è ancora congiunta a Saturno in Acquario. Sarà un transito importante e difficile per un’impresa che deve ottenere approvazione dall’alto.

Gemelli

Cari Gemelli, le professioni a contatto con il pubblico sono favorite in questi due giorni di Luna in Acquario, per voi saranno giornate produttive, soprattutto per l’aspetto che si forma tra Venere in Gemelli e Saturno-Luna in Acquario. Marte rende fragili le gambe.

Cancro

Cari Cancro, la Luna torna a guardarvi con affetto, non è forte come sarà da ultimo quarto ma in questi due giorni transita in Acquario e vi aiuterà a fare delle verifiche sul posto di lavoro. Possibili discussioni all’orizzonte, litigi anche nel privato quando Saturno e Luna si congiungeranno.

Leone

Cari Leone, Saturno in Acquario da inizio primavera a luglio vi è servito da lezione, avete capito che i cambiamenti da apportare nel lavoro erano importanti, non avete reagito male neanche nel privato. La Luna in questi due giorni non tollera atteggiamenti di superiorità, serve un po’ di saper vivere, rendete il matrimonio come un tempio.

Vergine

Cari Vergine, le stelle importanti per persone altrettanto importanti, i più bravi sono destinati a ottenere grande successo. Il legame tra progettazione e realizzazione, creazione ideale e pratica sarà importante in questo periodo. Saturno in Acquario è nel punto del lavoro, esprime al massimo la sua volontà.

Bilancia

Cari Bilancia, avvertite un’energia vulcanica quest’oggi nel segno che vi permette di mantenere o ritrovare la capacità di fare le cose in grande e curare ogni singolo dettaglio. Saturno in Acquario è un grande protettore, ma non ha l’allegria di Venere.

Scorpione

Cari Scorpione, quando Saturno e Luna si congiungono ci sentiamo male, soprattutto se avviene in Acquario, tocca ossa, denti, circolazione. Non si vive tranquilli neanche nell’ambiente domestico, giovedì però la Luna va in Pesci, accanto a Marte, e si riuscirà a superare questa piccola noia.

Sagittario

Cari Sagittario, avete un carattere socievole anche quando le stelle si trovano in una posizione difficile com’è successo tante volte questa primavera, ma riuscite sempre a trovare una via d’uscita. Sarà che siete un segno di fuoco quindi avete confidenza con i pompieri.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna primaverile vi ha salutato, al prossimo transito nel segno sarà piena e vi accenderà l’estate nel cuore. Ma prima del solstizio estivo voi single avete delle grandi occasioni da cogliere. Marte in Pesci fino al 28, ottimo con Giove e Urano, nasce un rapporto fisico. Non fidatevi di chiunque.

Acquario

Cari Acquario, dolce risveglio con la Luna nel segno, è l’ultimo passaggio della primavera, quindi va festeggiato a dovere, con tanta passione. La Luna è già in fase calante, non proprio l’ideale per le conquiste, ma è rinforzata dal Sole e Venere che stanno esplodendo in Gemelli, campo della fortuna.

Pesci

Cari Pesci, martedì è di Marte, l’amante delle stelle che in tanti momenti piccanti ha riservato a voi più che ad altri. Quanti incontri per voi fino al 28! Siete un segno d’acqua, il vostro elemento, tuffatevi perché sarà più facile rispettare le distanze.

