Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, permangono nel vostro cielo delle stelle che vi indicano sempre più chiaramente la strada da intraprendere, quella che vi può condurre alla meta desiderata. Se sentite di farcela, iniziate a porre le basi per costruire qualcosa di stabile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi l’amore cerca di farvi dispetti in tutti i modi. Forse la colpa è da attribuire al pianeta degli affari e della comunicazione, che vi disturba parecchio e non vi permette di vedere con lucidità le situazioni che vi trovate davanti.

Gemelli

Cari Gemelli, bravi come siete a maneggiare le relazioni sociali, riuscite a stabilire con facilità collegamenti e frequentare persone con gran facilità. Usate con saggezza questa vostra capacità, che si può essere utile anche per accrescere il vostro patrimonio personale.

Cancro



Cari Cancro, oggi è la giornata ideale per fare il punto di qualche situazione che proprio non vi va giù o che vi ha fatto pensare molto, senza mai riuscire a venirne a capo con chiarezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 luglio 2023), state vivendo un periodo straordinario da un punto di vista lavorativo. State scalando una montagna, di cui ora ne intravedete la vetta. Le stelle vi esortano a investire qualche soldo in più per un viaggio.

Vergine

Cari Vergine, gli astri sono estremamente propizi per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Non indugiate o tentennate: la sorte è dalla vostra parte, ma voi dovete avere il coraggio di buttarvi!

Bilancia

Cari Bilancia, avete problemi a gestire le vostre relazioni sociali, specialmente quella con la vostra dolce metà. Anche se vi state sforzando per mantenere una comunicazione efficace con l’altro, non riuscite a trovare un punto di accordo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il campo sentimentale si rivela un campo minato. Potrebbe tornare alla carica un vecchio rivale in amore, che credevate sconfitto o allontanato per sempre. Mantenete la calma e non preoccupatevi più del dovuto.

Sagittario

Cari Sagittario, alcune idee che avete sviluppato di recente potranno avere successo solamente se vi impegnerete seriamente per realizzarle. Forse la cosa vi farà sentire sotto pressione, ma si tratta di qualcosa in cui credete e che merita il vostro impegno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la Luna piena vi dona mistero e fascino: una combinazione potente se siete in cerca di qualcuno da amare. Se vi guardate bene in giro, potreste notare degli occhi che vi guardano con una certa insistenza…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 luglio 2023), il plenilunio vi mette in guardia da qualche questione patrimoniale. Siate estremamente cauti se siete coinvolti in affari familiari che riguardano la divisione di beni, come ad esempio una ricca eredità.

Pesci

Cari Pesci, luglio non è un mese esattamente semplice, ma neanche così complicato. Vi viene richiesta ogni giorno una dose di energia significativa per affrontare tutte le sfide che la vita vi pone davanti la vostra strada.