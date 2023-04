Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, preservate la vostra salute. Nel corso delle prossime ore riuscirete a mantenere la stabilità sul fronte finanziario. È probabile che le cose vadano a vostro favore sul fronte professionale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete esercitare la pazienza sul fronte interno. Mantenete la calma sulla strada poiché la rabbia della strada non può essere esclusa.

Gemelli

Cari Gemelli, una questione di proprietà è meglio lasciarla perdere durante la giornata di oggi. Sul fronte accademico viene mantenuto un buon risultato. Il partner potrebbe non essere in grado di darvi tutto il tempo che desiderate. Portate pazienza.

Cancro



Cari Cancro, siate più attenti quando si tratta di spendere soldi. Un riposo adeguato diventerà essenziale per coloro che sono abituati agli allenamenti. Per quanto riguarda il lavoro, molti di voi potrebbero iniziare a pensare ad un cambiamento…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 aprile 2023), il cambio di stagione potrebbe sorprendere qualcuno, creare qualche problema. Lavoro? Un viaggio d’affari all’estero si rivelerà molto fruttuoso.

Vergine

Cari Vergine, situazione felice sul fronte accademico. Il partner potrebbe aver bisogno del proprio spazio, rispettatelo. Anche in amore serve equlibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, risparmiare denaro in questo momento sarà importante. La totale concentrazione sul lavoro aiuterà a non lasciare nulla in sospeso sul fronte professionale. È probabile che un giovane di famiglia riceva una piacevole sorpresa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovreste godere di buona salute riuscendo a tenere sotto controllo le cattive abitudini. Questa è una buona giornata per intraprendere un viaggio. Perché non viaggiare fuori città?

Sagittario

Cari Sagittario, potreste avere l’opportunità di cambiare residenza e trasferirvi in un posto migliore. Se il romanticismo non funziona, non sentitevi sgomenti, concedetegli ancora un po’ di tempo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il vostro amore per il cibo di strada può rovinare il vostro sistema. Non investite denaro nell’acquisto di cose che non sono di uso immediato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 aprile 2023), è probabile che vi piaccia la compagnia di un lontano parente che magari vive anche fuori città. Viaggiare per lavoro sembra essere favorevole in questo periodo dell’anno.

Pesci

Cari Pesci, le differenze possono portare a litigi e mettere a dura prova la vostra relazione sul fronte romantico. Portate pazienza e, se necessario, mordetevi la lingua per evitare scontri.