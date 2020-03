Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, da oggi siete liberi dalla pressione di Saturno e Marte, potete finalmente assaporare la vostra stagione preferita, partite con l’amore. Nonostante l’agitazione nei rapporti stretti, in famiglia o con il coniuge, il matrimonio può pesare, ma voi siete ottimisti, siete sicuri che tutto andrà per il meglio.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede molto pazienti, siete al limite della sopportazione in questo periodo e la vostra è una qualità che vi servirà tantissimo questa mattina. Marte prende possesso dell’Acquario con Saturno e coinvolge l’ambiente professionale, le lotte per il successo non finiscono mai. L’ultima parola spetta al grande Giove.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna inizierà con voi la primavera, poi si sposterà in Cancro e diventerà primo quarto. Ripartite con nuove possibilità, sia professionali che finanziarie. L’agitazione ambientale non passa, ma non importa, vi state consolando con l’amore.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko la giornata di oggi vi vedrà molto simili allo Scorpione nel modo di amare e conquistare il cuore altrui, sensuali e inquietanti, la persona vicina non capisce cosa state pensando e quest’alone di mistero potrebbe giovare alla nostra neo relazione. La Luna risveglia la primavera nel cuore grazie anche a Venere e Marte.

Leone

Cari Leone, da oggi partite con la Luna felice nel vostro cielo, gli incontri complicati potrebbero rivelarsi utili, Mercurio e Giove sono i vostri guardiani. Per quanto riguarda le collaborazioni, sia professionali che sentimentali, è in arrivo una tempesta. Tenetevi forte.

Vergine

Cari Vergine, la Luna in Gemelli vi può portare fuori pista secondo Branko, ma non dovete perdere la testa, non spaventatevi, il campo professionale è sotto la forte influenza di Marte e Saturno, Giove grandioso con Urano invece produce nuove occasioni di profitto in un futuro non così lontano.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko di Venere e di Marte non si sposa e non si parte. Le cose però sono un po’ diversi ai giorni nostri, i viaggi non s’hanno da fare, Marte positivo e Venere da venerdì in splendida posizione vi aiuteranno a programmare il vostro futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, Venere è rapita da Giove e Nettuno, entrambi incidono sul settore delle passioni. In questo periodo marziano saturnino dovete badare a diverse situazioni, gettare le reti anche in diversi stagioni e magari tirare fuori un piccolo tesoro, complice anche Mercurio.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko non tutto può andare sempre per il verso giusto, le discussioni talvolta sono inevitabili, soprattutto con questa Luna prepotente in Gemelli, allontanatevi se sentite di perdere la pazienza. Evitate conflitti in famiglia, soprattutto nel matrimonio.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di Branko quest’oggi vedrà misurarvi prima di Pasqua con due fasi lunari particolari, non facili, succede anche durante l’Ariete, ma il primo quarto di domani sarà emozionante per il matrimonio. Luna nasce in Cancro opposta a Giove, in aspetto con Venere ancora in Toro.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna bella in Gemelli, è il preludio alle nuove storie d’amore che si presenteranno con Venere in Gemelli. Aprile parte con il primo quarto in Cancro, campo del lavoro e della salute. Le battaglie professionali e le spinte da dare nel campo economico non vi spaventano, Marte e Saturno sono le vostre guardie del corpo.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko dovete lasciar correre, questa Luna in Gemelli entro domani a mezzogiorno sarà già un’altra storia e nascerà primo quarto in Cancro. Preparatevi a fare una dichiarazione, una promessa importante. Se ci sono ombre passeggere nel rapporto o in famiglia sistemate tutto entro venerdì.

