Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, avete la Luna opposta e rischiate di accusare un calo fisico o di discutere con qualcuno. Siate prudenti perché la forma potrebbe risentire ancor di più di queste tensioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente intravedete il sereno in ambito lavorativo, chi da tempo vorrebbe partecipare a un bando o candidarsi per un lavoro dovrebbe muoversi nelle prossime ore.

Gemelli

Cari Gemelli, in queste ore l’amore sarà in primo piano, merito della Luna e di Venere in aspetto favorevole. Non rifiutate possibilità di uscita o di frequentare gente…

Cancro

Cari Cancro, prestate grande attenzione alle spese extra, potreste dover mettere mano al portafogli per qualche riparazione imprevista. Questa è la giornata (o anche la settimana) dei contrattempi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 30 gennaio 2024, molto bene il lavoro, queste stelle promettono accordi, trattative che si chiudono positivamente e offerte interessanti da prendere in considerazione.

Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete presi dalle questioni di carattere pratico. Tra affari, progetti, investimenti e guadagni, vi aspettano giorni pieni di impegni e di grandi soddisfazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, si prospetta un’altra giornata molto difficile. Dovrete avere prudenza doppia sul lavoro. Cercate di non perdere le staffe. Moderatevi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state avvertendo qualcosa di diverso nell’aria, un profumo di cambiamento che desiderate vivere da tempo! L’istinto ha spesso fatto la differenza.

Sagittario

Cari Sagittario, è tempo di fare un punto della situazione, allontanare i timori inutili e i pensieri pessimisti. Non siate passivi e in attesa che qualcosa vi capiti dal nulla!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, prosegue la vostra corsa verso il successo, sostenuta da un cielo che promette vittorie e soddisfazioni! Chi ha un’attività propria potrebbe chiudere un affare importante o entrare in contatto con nuovi e interessanti clienti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 gennaio 2024), in arrivo un’occasione più unica che rara, un vero regalo delle stelle assolutamente da non ignorare! Un viaggio all’estero, un trasferimento inaspettato ma gradito, una promozione clamorosa…

Pesci

Cari Pesci, è il momento di uscire allo scoperto in amore, dedicarsi a nuovi incontri con buone possibilità di riscaldare il vostro cuore!