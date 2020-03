Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, Venere è dalla vostra parte, il tempo degli amori cede il posto alla creatività. L’eros per voi non conosce limiti, Venere e Marte si danno appuntamento nel vostro segno portando una ventata d’aria fresca, avete bisogno di ottimismo per affrontare le prossime settimane.

Toro

Cari Toro, Venere vi aiuterà a cambiare look, avete bisogno di modificare qualche abitudine, forse staccare la spina da quello che vi fa male potrebbe essere l’input giusto per spiccare il volo, riordinate le idee, state vivendo uno stato di confusione generale che attecchisce su tutto. Mercurio ostile vi spinge a prendere tempo sulle questioni economiche.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce d’immergervi nella natura e di interrogarvi sui vostri perché più reconditi, non puntate a mete troppo ambiziose, siate abbastanza razionali. Mercurio favorevole aiuta ad affinare l’intuito. La Luna opposta potrebbe spingervi verso gli incontri professionali giusti per cambiare vita.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di rilassarvi, magari cambiare atteggiamento, meditare e fare pulizia mentale per ritrovare l’equilibrio perso. Combattete la pigrizia con un hobby rinvigorente, pensate bene alle vostre mosse, ne va del futuro. La dea dell’amore vi aiuta anche nella salute.

Leone

Cari Leone, avete bisogno di schiarirvi un po’ le idee, vedrete che arriveranno presto le soluzioni, siete anime creative, combattete l’ansia con un estro narrativo. Amate giocare il ruolo da leoni, rispecchiando le doti del vostro segno, e con la Luna dalla vostra parte potrete farvi rispettare da chi ha pensato di sottovalutarvi. Vergine Cari Vergine, marzo offrirà tante opportunità al vostro segno, lasciate da parte le paure, è tempo di agire, prendete decisioni importanti. Marte vi rende iperattivi, scaricate la tensione con un po’ di sport, aiutatevi con una dieta regolare per non cadere nelle rotondità.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte regala molto stress, nell’ultima settimana potreste pestare i piedi a qualcuno con quest’atteggiamento belligerante, forse perché è stata infranta una promessa. Maretta anche in amore, o cambiate voi o cambia il partner, c’è poco da fare.

Scorpione

Cari Scorpione, Saturno dalla metà del mese pretenderà più serietà da parte vostra, combattete la stanchezza con qualche rimedio naturale, dormite di più la sera anziché fare le ore piccole, Venere dalla metà del mese vi proteggerà e vi aiuterà a rompere il ghiaccio con una persona importante.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Marzo sarà un mese fortunato, accadranno tante cose interessanti per il vostro segno, soprattutto per chi ha voglia d’innamorarsi ancora. La salute non c’è male, la Luna piena vi aiuta a mantenere pura l’energia. Programmate da adesso il weekend.

Capricorno

Cari Capricorno, Giove, Saturno e Marte continuano a proteggervi, anche Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà a conquistare chi di dovere, mostrate la vostra generosità a chi chiede aiuto. Pensate in grande, potrete realizzare tanti progetti in questo periodo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Saturno vi spinge a concretizzare i vostri più profondi desideri. Con l’arrivo della bella stagione potrete tornare al vostro sport preferito, via la pigrizia, è tempo di dedicarsi anima e corpo ai vostri obiettivi.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Branko vede le emozioni balzare in primo piano, datevi da fare per preservare la vostra felicità, lo sapete che è un attimo. Calmate la mente, l’amore è la realizzazione di un sogno e i sogni son desideri di felicità, vi verrà facile gestire questa baraonda d’emozioni.

