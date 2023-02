Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata piena di cose da fare. Venere nel segno vi porta ad essere molto attivi. Nelle prossime ore avrete anche a che fare con un’importante trattativa. Giocatevela bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata importante per quanto riguarda il lavoro. Mercurio, in buon aspetto, proteggerà e favorirà il lavoro, gli affari e i nuovi progetti. Datevi da fare, le stelle vi assistono.

Gemelli

Cari Gemelli, nel vostro cielo saranno presenti alcuni pianeti che vi daranno energia vitalità e intuitività. Sfruttate l’occasione per realizzare i vostri sogni. Avete tanti progetti nel cassetto: non teneteli chiusi, fateli viaggiare in alto.

Cancro



Cari Cancro, giornata un po’ sottotono a causa del cambio di Luna, che potrebbe portarvi a farvi sentire affaticati. Le stelle suggeriscono riposo! Avete bisogno di ricaricare le pile dopo un periodo complesso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 febbraio 2023), accuserete stanchezza a causa dei molti impegni che state portando avanti, nulla di preoccupante, da domani riuscirete a recuperare. In questa giornata dovete solo avere pazienza e sperare che arrivi presto la sera per mettervi a letto.

Vergine

Cari Vergine, ritroverete finalmente la vostra energia e vitalità, che vi darà la voglia di rimettervi in gioco. Presto avrete delle novità interessanti sul lavoro, ma anche nuovi incontri sentimentali. Sfruttate al meglio il favore delle stelle.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna è nel segno e vi farà vivere delle belle emozioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro state pensando ad un progetto in grande che dovrebbe realizzarsi all’inizio dell’anno venturo. Cercate sempre di dare il massimo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, serve cautela, la Luna potrebbe farvi sentire nervosi. Cercate di evitare discussioni e polemiche sul lavoro. Rischiate di dire qualche parola di troppo di cui poi vi pentireste.

Sagittario

Cari Sagittario, sentirete il bisogno di chiarire in amore. In questo momento Venere è contraria e darà filo da torcere alle relazione instabili ed extraconiugali, o a quelle che da tempo vivono una profonda crisi. C’è stato qualche motivo di tensione, ma ora tutto va per il verso giusto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, riuscirete a risanare il rapporto con il vostro partner, potrete così ritrovare armonia di coppia e serenità. Chi invece ha chiuso una relazione da qualche mese, dovrà metterci una pietra sopra e guardare avanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 febbraio 2023), giornata interessante. Con la complicità di una bella Luna, riuscirete ad essere molto intuitivi e creativi, sfruttate l’occasione potrebbe uscirne fuori una grande opportunità!

Pesci

Cari Pesci, potreste avere un calo sia fisico che mentale, dovuto alle troppe responsabilità e doveri, cercate di diminuire l’andatura, state strapazzando troppo il vostro fisico! Qualche piccola soddisfazione l’avrete comunque!