Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, qualche problema fisico vi tormenta anche a causa dello stress accumulato nei giorni scorsi. Problemi in famiglia: chiarite e non agite d’istinto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, i prossimi giorni sono molto favorevoli per la chiusura degli affari che, in alcuni casi, potrebbero coinvolgere anche i figli. Ottime notizie in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, momento favorevole per le vostre finanze. Oggi vi sentite tremendamente sexy: approfittatene, potreste incontrare la vostra anima gemella.

Cancro



Cari Cancro, qualche malanno di stagione non vi permette di affrontare al meglio la giornata. Cautela fino a fine settimana, ma in serata la scintilla si accende.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 ottobre 2021), la vostra grinta vi creerà qualche problema in campo professionale, ma voi saprete difendervi. Ultimamente in amore avete avuto solo delusioni: è arrivato il momento del riscatto.

Vergine

Cari Vergine, in campo professionale sono in arrivo ottime notizie. Meno fortunata la vita privata dove vi troverete ad affrontare le solite discussioni in famiglia. Cercate di non perdere la calma.

Bilancia

Cari Bilancia, gli ultimi giorni avete accumulato stress e nervosismo. Questo vi ha fatto perdere un po’ di entusiasmo soprattutto a lavoro. Resistete, passerà!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nei prossimi giorni avrete degli incontri che potrebbero stravolgere la vostra vita. Momento favorevole per organizzare il vostro prossimo viaggio, possibilmente il più lontano possibile.

Sagittario

Cari Sagittario, momento favorevole nel campo degli affari. Attenzione all’amore: una persona vi sta mandando segnali di interesse, dovrete solo coglierli.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, a lavoro potreste avere delle fastidiose discussioni con alcuni colleghi. Cercate di non rompere il rapporto professionale. In amore c’è qualcosa da cambiare se volete trovare la vostra anima gemella.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 ottobre 2021), l’autunno vi mette di cattivo umore, ma non potete vivere aspettando il ritorno della primavera. Reagite alle difficoltà e gettatevi a capofitto sul lavoro.

Pesci

Cari Pesci, subirete pesanti attacchi sul posto di lavoro da parte di chi è invidioso del vostro successo. Lasciate correre, voi valete molto di più. Attenzione alle tentazioni: potreste pentirvi di una scelta passionale.

