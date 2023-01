Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, frequentate persone che siano in grado di trasmettervi giovialità e positività. Solo così riuscirete a tirarvi fuori da questa fase di torpore. L’ottimismo è contagioso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il momento di fare leva sulla vostra voglia di ringiovanire e di esibire il vostro fisico. Quindi è venuto davvero il momento di fare un po’ di movimento.

Gemelli

Cari Gemelli, siete molto energici e positivi in vista del futuro, ma dovrete incanalare bene questo vostro desiderio di vitalità e di forza. Altrimenti rischierete solo di fare un buco nell’acqua.

Cancro



Cari Cancro, è il momento giusto per svagarvi un po’ e per creare le condizioni per tornare brillanti. Perché non concedervi una bella vacanza o un viaggio che vi metta nelle condizioni di evadere un po’ dalla quotidianità?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 gennaio 2023), qualcuno sta cercando di farvi le scarpe e di rubarvi il ruolo di leader. Tutto questo non fa altro che preoccuparvi e tenervi in ansia. Non vi resta altro che tirare fuori l’orgoglio: dimostrate che i numeri uno siete voi.

Vergine

Cari Vergine, c’è una grande voglia di cambiamento nella vostra vita anche se di fatto non siete molto convinti su quale strada intraprendere…

Bilancia

Cari Bilancia, in queste ore non siete affatto dell’umore giusto per combattere contro tutto e tutti. Chi proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, potrebbe ricevere brutte risposte…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste avere a che fare con una persona particolarmente carismatica e in grado di trasmettervi energie molto positive.

Sagittario

Cari Sagittario, è il momento giusto per imprimere una svolta alla vostra vita ed iniziare un nuovo percorso di cambiamento imperniato su nuove consapevolezze.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, potrebbe accadere qualcosa che vi imporrà di dover intervenire tempestivamente per evitare guai peggiori. State all’erta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 gennaio 2023), questa giornata potrebbe presentare alcuni aspetti molto negativi che alla fine potrebbero svuotarvi un po’ dal punto di vista personale.

Pesci

Cari Pesci, forse le persone che vi circondano pretendono troppo da voi e dalla vostra vita. Dovreste cercare di far capire loro che non siete un robot e che anche voi avete delle debolezze.